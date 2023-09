Bimbo di 15 mesi morto in ospedale a Cosenza con febbre alta: grave fratellino di 5 mesi, sfuriata del padre

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un bimbo di 15 mesi ha tragicamente perso la vita in ospedale, a Cosenza. Lui e il fratellino sono stati entrambi ricoverati con una misteriosa febbre alta. Sono state escluse alcune possibili cause, si teme che dietro alla sua morte possano esserci fattori ambientali.

Il decesso all’ospedale Annunziata di Cosenza

Il dolore per la famiglia è iniziato quando i due figli hanno iniziato a stare male, nei giorni scorsi. Una febbre mai scesa sotto i 40 gradi e che ha convinto i genitori residenti a Cassano allo Ionio a chiedere aiuto in ospedale.

I due bambini sono stati ricoverati prima all’ospedale di Castrovillari, da lì nel pomeriggio di ieri – martedì 12 settembre 2023 – sono stati spostati invece al nosocomio Annunziata di Cosenza. Le condizioni del più grande erano già troppo gravi.

Fonte foto: iStock Per il piccolo è stato predisposto un trasferimento d’ospedale, ma non è servito

Lo stato febbrile ha compromesso le sue condizioni di salute e il piccolo è morto in ospedale. Non è altrettanto grave il fratellino di appena 5 mesi, trasportato con un volo militare all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Le possibili cause di morte del bimbo di 15 mesi

La coincidenza non può essere casuale. Per questo, i medici stanno cercando di scoprire alla svelta cosa abbia causato la morte del bambino di 15 mesi, per riuscire a curare e salvare la vita al fratellino.

Per questo, dall’ospedale di Cosenza sono state avviate tutte le procedure per far luce sulle cause del decesso. Stando a quanto riportato da Ansa, sarebbero già stati escluse dai primi accertamenti possibili infezioni batteriche e meningococco.

L’attenzione ora si sposta a possibili fattori ambientali: la coppia vive in una zona di campagna e non è escluso quindi che possano essere entrati a contatto con qualcosa che possa aver scatenato in loro questa drammatica reazione.

La rabbia del padre dopo la tragica notizia

In attesa di notizie positive sullo stato di salute del bimbo di 5 mesi ricoverato a Roma, viene segnalato dalle cronache locali che quando ha appreso della morte del figlio maggiore, il padre avrebbe dato in comprensibili escandescenze. Si sarebbe sfogato lanciando sedie e suppellettili nel reparto, ma non viene riportata notizia di provvedimenti o intervento delle autorità.

Si tratta dell’ennesimo caso di decesso in tenerissima età nel giro di pochissimi giorni, in Italia. Solo ieri, ad esempio, è giunta notizia dell’arresto della madre del bimbo di 3 mesi morto nell’ospedale a Padova: si sospettano maltrattamenti e un decesso per sindrome del bimbo scosso.

In tema di tragedie domestiche, invece, ricordiamo la morte del bimbo di 9 anni a Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. A causarla è stata la puntura di un calabrone, che ha causato nel bambino un fatale shock anafilattico.