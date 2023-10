Bimbo di 15 mesi in overdose di hashish a Frosinone, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Grande apprensione a Frosinone per un bambino di 15 mesi che è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni per una overdose di hashish. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe ingerito un pezzetto della sostanza trovato in casa.

Bimbo in overdose di hashish

Il bambino ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico Gemelli di Roma.

Secondo quanto riporta il Messaggero, il bimbo, di appena 15 mesi, si sarebbe sentito male dopo aver ingerito un pezzetto di hashish. Quindi la corsa in ospedale.

I soccorsi

Il piccolo è arrivato in condizioni disperate nella giornata di venerdì 6 ottobre all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, accompagnato dai genitori che non hanno saputo fornire spiegazioni sul come il figlio abbia potuto ingerire la droga.

Viste le sue condizioni, i medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento al Gemelli di Roma, dove il bimbo versa in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Le indagini

Sull’episodio indaga la polizia di Frosinone, con gli agenti della Questura che hanno avviato gli accertamenti per cercare di ricostruire cosa sia successo.

Il Comune di Frosinone ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per capire in che condizioni vivesse il bambino e se possa aver ingerito l’hashish proprio in casa.

La vicenda richiama alla memoria quella del piccolo Nicolò Feltrin, il bimbo di due anni morto il 28 luglio 2022 a Longarone, in provincia di Belluno, dopo aver ingerito hashish.