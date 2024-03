Bimbo di 11 anni morto dopo la sfida chroming su TikTok durante un pigiama party: la versione della famiglia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un bimbo è morto dopo aver partecipato a una sfida pericolosa per TikTok, il chroming, ad appena 11 anni. È quanto accaduto Greenset Close, Lancaster, sabato 2 marzo in circostanze che la polizia del Lancashire, nel Regno Unito, definisce ancora inspiegabili. Le indagini sono in corso. Il piccolo Tommie-Lee Gracie Billington è deceduto dopo un pigiama party. La famiglia ha lanciato l’allarme sull’ennesima challenge della piattaforma social del colosso cinese.

TikTok, morto un bimbo di 11 anni durante una sfida

Secondo l”Independent’ la tragedia si è consumata sabato 2 marzo a Greenset Close. Tommie-Lee Gracie Billington, 11 anni, si trovava in casa di un amico per un pigiama party, quando improvvisamente ha perso i sensi.

A riferire i dettagli della tragedia è la nonna del bambino, Tina Burns, in un’intervista rilasciata per ‘The Lancashire Post’. Il piccolo Tommie sarebbe morto sul colpo.

Fonte foto: iStock Un bimbo di 11 anni è morto dopo aver partecipato alla sfida ‘chroming’ su TikTok

La donna spiega: “Tommie-Lee è andato immediatamente in arresto cardiaco ed è morto sul posto. L’ospedale ha fatto di tutto per cercare di riportarlo in vita, ma non c’era più nulla da fare”.

“Abbiamo bisogno della causa, del motivo per far conoscere ai media ciò che ha ucciso mio nipote”, ha continuato Tina Burns.

Cos’è il chroming

A spiegare in cosa consiste il chroming è Marc Siegel, collaboratore di ‘Fox News’. La sfida prevede l’inalazione di sostanze come solventi e vernici, che dovrebbero indurre uno stato di ebbrezza.

Lo scopo è quello di resistere e provocare un’alterazione nel breve termine, ma allo stesso tempo la challenge si presenta come pericolosa in quanto – secondo Siegel – tali prodotti si compongono di formaldeide e acetone che, se inalati per un periodo prolungato, possono raggiungere i polmoni e portare alla manifestazione di convulsioni, coma e addirittura la morte.

Proprio ciò che è successo al piccolo Tommie-Lee Gracie Billington, la cui famiglia si dice straziata dal dolore.

Le indagini e l’appello

Le indagini sulla morte del bimbo a seguito della sfida su TikTok sono ancora in corso. Nel frattempo Tina Burns, piegata dal dolore per la morte del nipote, ha riferito al ‘Lancashire Post’ che insieme alla famiglia sta prendendo iniziative per eliminare la piaga delle sfide pericolose su TikTok, con la proposta di vietare l’accesso alla piattaforma ai minori di età inferiore ai 16 anni.

Il medico legale ha comunicato che verrà redatto un rapporto sulle cause della morte dell’11enne. La polizia ha comunicato: “È in corso un’indagine e la famiglia del ragazzo è assistita da agenti appositamente formati”.

Recentemente si è parlato a lungo anche della cicatrice francese, una sfida che consiste nel provocarsi lesioni sulla pelle per poi mostrare il risultato in favore di social. Sul caso è intervenuta l’Agcom, che appellandosi al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) ha ottenuto la rimozione dei video dalla piattaforma.