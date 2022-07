Bimbo di 11 anni accoltellato nel suo letto: prima di morire ha rivelato chi è stato a colpirlo

Un bambino di 11 anni è morto accoltellato, in New Mexico (Stati Uniti). A rendere ancora più drammatica la notizia, il fatto che in punto di morte il giovanissimo ha rivelato agli agenti che a colpirlo mentre si trovava nel suo letto è stata la mamma. La donna è stata trovata in un’altra stanza con ferite auto-inflitte.

Madre e figlio trovati accoltellati in casa

A riferire la dinamica dei fatti è l’ufficio dello sceriffo Corey Helton della Contea di Lea. Tramite un post condiviso sui canali twitter, fanno sapere che gli agenti di Hobbs, cittadina da quasi 40.000 abitanti nello Stato del sud-ovest, hanno risposto ad una chiamata arrivata all’1 di notte da parte del padre del bimbo di 11 accoltellato nel suo letto. Bruce Johnson Sr.

L’uomo ha chiamato il 911 dopo aver sentito suo figlio gridare nel cuore della notte: quando si è alzato per controllare, ha trovato il figlio nel suo letto, sofferente per le numerose coltellate ricevute. In un’altra stanza della, ha trovato anche la moglie Mary Johnson (49 anni).

Madre e figlio sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove gli investigatori sono riusciti a parlare brevemente con il bimbo di 11 anni, Bruce Johnson Jr. Il ragazzo, poco prima di morire, ha svelato agli agenti la drammatica verità su quanto accaduto.

Le ultime parole del bambino: “È stata mamma”

Secondo il comunicato della polizia, infatti, il giovane Bruce è arrivato in ospedale cosciente ed ha così potuto dire agli agenti che a colpirlo mentre stava dormendo è stata la madre. Poco dopo, il bambino è morto a causa delle gravi ferite ricevute. L’autopsia eseguita dal medico legale di Albuquerque ha rivelato che il ragazzo è stato colpito numerose volte.

Nel frattempo, la madre era stata trasportata all’ospedale di Lubbock, in Texas. È emerso che la donna si è auto-inflitta una coltellata al petto. Nei suoi confronti, l’ufficio dello sceriffo della Contea di Lea ha emesso un mandato d’arresto per omicidio di primo grado nei confronti del figlio di 11 anni. Pochi giorni fa, nella vicina Louisiana, è emerso un caso simile che ha ricordato anche per dinamica quello di Elena Del Pozzo.

Il padre le aveva portato via il figlio

Le autorità hanno reso noto anche il drammatico scenario dietro a questa tragedia familiare: il padre del bambino di 11 anni si era trasferito nel New Mexico dall’Oklahoma apposta per allontanarlo dalla madre, dopo alcune accuse di abusi nei suoi confronti. La sua intenzione era di divorziare dalla donna proprio a causa del suo comportamento violento verso il figlio.

Agli agenti, Bruce Johnson Sr. ha dichiarato che Mary non aveva visto il bambino da 40 giorni, nonostante le continue richieste. Al momento dell’omicidio, risalente al 10 luglio 2022, la donna era in casa con loro per passare alcuni giorni insieme prima del definitivo divorzio. Non risultano denunce o report di abusi durante questo periodo, fa sapere la polizia.