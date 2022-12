Bimbo di 10 anni spara alla madre e la uccide: non voleva comprargli un visore per la realtà virtuale

Voleva un visore per la realtà virtuale ma la madre non glielo voleva comprare. Così ha preso la pistola e le ha sparato in faccia, uccidendola. Successivamente, è entrato nell’account Amazon della defunta madre e ha ordinato quello che desiderava. Protagonista della terribile vicenda, un bambino di appena 10 anni.

L’accusa

Il fatto, riporta il New York Post, è accaduto nella città di Milwaukee, nel Wisconsin, e risale al 21 novembre 2022.

Il ragazzino è stato accusato di omicidio di primo grado ed è detenuto in una struttura di detenzione minorile, secondo il Milwaukee Journal Sentinel.

La dinamica dell’omicidio

Il ragazzino ha inizialmente raccontato alla polizia di aver preso la pistola dalla camera da letto di sua madre verso le 7:00 del 21 novembre per poi recarsi nel seminterrato dove la donna stava facendo il bucato.

Ha spiegato che stava facendo roteare l’arma quando, improvvisamente, è partito un colpo in maniera accidentale. A quel punto la sorella, di 26 anni, ha chiamato i soccorsi.

La versione fornita alle autorità, tuttavia, non ha convinto i parenti, che hanno messo in dubbio le affermazioni del ragazzino.

Quest’ultimo ha infine ammesso di aver puntato intenzionalmente la pistola contro sua madre. Quando la polizia ha interrogato di nuovo il ragazzo, infatti, ha dichiarato di aver puntato la pistola contro sua madre e di aver provato a sparare contro un muro per “spaventarla”, colpendola però quando ha tentato di fermarlo.

Un comportamento “inquietante”

I parenti sono rimasti sbigottiti dal comportamento freddo e “inquietante”, senza empatia e compassione, del ragazzino di 10 anni.

Il giorno dopo aver sparato a sua madre in faccia, ha infatti effettuato l’accesso al suo account Amazon e ha ordinato un visore “Oculus Virtual Reality”, che la madre stessa non gli voleva comprare.

Il bambino ha fatto la sua prima apparizione venerdì 25 novembre nel tribunale della contea di Milwaukee, dove la cauzione in contanti è stata fissata a 50.000 dollari.

Purtroppo, casi simili di cronaca in cui figli hanno ucciso o tentato di uccidere la madre sono stati registrati anche in Italia, nell’ultimo anno. È il caso, ad esempio, del ragazzo di 17 anni che ha ucciso la madre adottiva, una donna di 61, a coltellate o di quello riguardante la donna di 84 anni uccisa dal figlio 56enne, in provincia di Macerata.