Bimbo autistico allontanato durante un evento sul bullismo in una scuola ad Afragola: la denuncia della madre

Nella palestra di una scuola di Afragola (Napoli), durante un evento organizzato per la giornata contro il bullismo, un bimbo autistico è stato allontanato dalla dirigente scolastica e rimandato in classe. La madre, profondamente addolorata per l’accaduto, ha condiviso il video che è stato poi diffuso sui social.

L’evento contro il bullismo nella scuola di Afragola

Lo scorso 7 febbraio di è celebrata la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, e in tutta Italia sono stati eventi e incontri per parlare e discutere del tema.

Anche in una scuola di Afragola, comune facente parte della città metropolitana di Napoli, in Campania, è stato organizzato un evento, tenutosi nella palestra dell’istituto.

Afragola (Napoli), comune nel quale, durante un evento sul bullismo in una scuola, un bimbo autistico è stato allontanato

Tra tutti i bambini presenti all’evento ce n’era anche uno autistico di 11 anni che, a causa di alcuni suoni emessi, è stato allontanato da una docente su richiesta della dirigente scolastica: “Prof, per piacere, prendete quel ragazzo e portatelo in classe”.

Le parole della madre del bimbo autistico

A distanza di poco tempo, il video girato durante l’evento è arrivato alla madre del bimbo, la signora Patrizia, che è così venuta dolorosamente a sapere di quanto accaduto nella palestra della scuola: “Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando”.

La donna, che è madre di due bimbi autistici, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno ha spiegato che suo figlio “era evidentemente sorridente e felice per quel momento di socialità, è stato allontanato perché quei sorrisi fatti a modo suo, evidentemente, davano fastidio”.

La madre dell’11enne si è quindi rivolta a “La battaglia di Andrea”, un’associazione di assistenza per persone disabili “che si batte su tutto il territorio per i loro diritti”, e che è stata fondata dai genitori di un bimbo autistico di Afragola escluso dalla recita natalizia nel dicembre del 2019.

Lo sgomento dell’associazione

Il video, che è stato poi ripreso sui social e diffuso anche da esponenti politici, come il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, ha lasciato sgomenti i membri dell’associazione.

“Quando la mamma ci ha mostrato il video siamo rimasti scioccati. Ma la cosa che ci ha sconvolti di più è il silenzio assordante che si è creato intorno, e il fatto che nessuno abbia detto nulla, che nessuno abbia contestato” ha detto Asia Maraucci, presidente de “La battaglia di Andrea”.

“La signora ha chiesto supporto al nostro avvocato Sergio Pisani e noi subito l’abbiamo messa in contatto con lui, che immediatamente ha preso a cuore la situazione e ha deciso di seguirla. Ci auguriamo che si chiarisca la situazione, ma ad oggi quelle parole ci rimbombano in testa e sono pesanti come macigni” ha poi concluso la presidente.