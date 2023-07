Bimba nasce a bordo del treno Frecciabianca diretto a Torino: parto eseguito in videochiamata con un'ostetrica

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Lieto evento a bordo di un treno Frecciabianca: una passeggera ha dato alla luce una bambina durante il viaggio da Roma a Torino, lunedì 3 luglio. Il travaglio imprevisto ha avuto esito positivo grazie all’aiuto di un’operatrice sanitaria a bordo e di un’ostetrica che ha assistito in videochiamata. Mamma e bimba stanno bene: un parto è avvenuto con successo in soli 40 minuti, emozionando tutti i passeggeri presenti.

Anna nata sul treno

Sarà sicuramente una grande viaggiatrice la piccola Anna, dopo una nascita così singolare. La mamma, perfettamente in salute così come la neonata, ha potuto contare sul supporto dell’equipaggio di Trenitalia che ha prontamente fornito la sua assistenza

In particolare è stato prezioso l’aiuto di un’operatrice sanitaria presente a bordo, e la collaborazione a distanza con un’ostetrica, supportate dal personale di Trenitalia.

Fonte foto: Tuttocittà La capotreno ha deciso di fermare il Frecciabianca ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, per ottenere assistenza

Il travaglio improvviso

La notizia di una passeggera in travaglio è stata segnalata alla capotreno Loredana Ferreri poco dopo la fermata a Genova. Ferreri e il caposervizio Andrea Luschi, non avendo alternative, hanno deciso di effettuare una fermata straordinaria alla stazione di Arquata Scrivia per cercare assistenza medica.

Fortunatamente, pochi istanti dopo, Isabella Carnero, un’operatrice sanitaria dell’ospedale di Pisa in viaggio verso Torino, si è presentata sulla carrozza.

Dopo aver compreso la gravità della situazione, Carnero ha contattato telefonicamente la sua collega ostetrica Daniela Sanfilippo, dando vita a un team insolito ma altamente efficace nel supportare la donna durante il travaglio.

Un parto “lampo”

In soli 40 minuti di travaglio, la piccola Anna è venuta al mondo, suscitando gioia e commozione tra i passeggeri che assistevano alla scena.

Attualmente, madre e figlia si trovano presso l’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, dove sono state trasportate dalla Croce Verde per le necessarie cure mediche.

Il racconto dell’ostetrica

Sanfilippo ha raccontato la sua incredulità quando è stata contattata, inizialmente pensando che fosse uno scherzo. “Poi, quando ho capito che era tutto vero, mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore” ha spiegato a FSNews.

Mentre l’inquadratura del caposervizio garantiva una visione chiara dell’accaduto, la capotreno offriva supporto emotivo e pratico alla mamma. L’ostetrica coordinava da casa e l’operatrice sanitaria aiutava nella gestione del parto.

La sinergia improvvisata e creata tra loro ha permesso alla neo-mamma di sentirsi protetta e di portare al mondo la sua seconda figlia in tutta sicurezza, malgrado l’evento imponderabile.

Il commento della capotreno

“Una giornata di lavoro particolare, come mai mi era accaduta – ha dichiarato la capotreno Loredana Ferreri, emozionata per il lieto evento.

“Tutto è andato per il meglio. Mi fa piacere aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal ’95, questo è stato il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera professionale”.

Nascite in viaggio

La nascita di Anna sul treno Frecciabianca di Trenitalia è sicuramente poco comune, anche se eventi del genere sono più frequenti di quanto si possa immaginare.

Nel novero delle nascite “in viaggio”, basti ricordare il bambino nato durante un volo dall’Ecuador alla Spagna, avvenuto nel mese di dicembre 2022.

Neonati in volo e in mare

In volo, una donna ha improvvisamente accusato dolori allo stomaco, senza riuscire a comprendere la causa. Decisa a trovare sollievo, si è recata in bagno, ma i dolori si sono intensificati trasformandosi in contrazioni.

Incredibilmente, nel giro di pochi minuti, è avvenuto un evento straordinario: la donna ha dato alla luce un bambino in pieno volo, a bordo dell’aereo della compagnia KLM. Ciò che rende ancora più sorprendente questa storia è che la neo mamma non era a conoscenza della sua gravidanza.

Passando dal cielo al mare, un’altra storia singolare è quella della donna di Verbania che, in viaggio in traghetto attraverso il lago Maggiore per andare a partorire in ospedale, ha dato alla luce sua figlia a bordo dell’imbarcazione.