Bimba dimenticata sullo scuolabus a Teramo per 5 ore, il ritrovamento dopo l'allarme della mamma: come sta

Una bimba di 3 anni è stata dimenticata su uno scuolabus a Teramo per 5 ore ed è stata ritrovata in buone condizioni. Per accertamenti è stata comunque trasportata in ospedale. La sua assenza era stata notata dalla madre che era andata a riprenderla a scuola, non trovandola.

Bimba dimenticata a Teramo: ritrovata sana e salva

Si è evitata la tragedia a Morro D’Oro, in provincia di Teramo. Qui una bambina di 3 anni era stata lasciata sola a bordo di uno scuolabus dalle 8 di mattina alle 13 nella giornata di lunedì 14 ottobre.

Una volta lanciato l’allarme, sono partite le ricerche e, dopo un’intuizione della stessa madre, le insegnanti e la stessa genitrice, accompagnate dall’autista, si sono dirette al mezzo e, qui, hanno rivenuta la piccola sana e salva.

Fonte foto: IPA La bambina ha passato cinque ore da sola nello scuolabus

La ricostruzione della vicenda

Come ogni mattina, la madre aveva accompagnato sua figlia all’autobus che l’avrebbe poi portata a scuola. La bambina però, come rivelato dalle maestre, non è mai entrata in classe.

Dopo attimi di panico e ricerche spasmodiche, la piccola è stata ritrovato sullo scuolabus che era stato già portato nella rimessa.

Qui ha rifatto capolino la bimba, spaventata e in lacrime, rannicchiata su un sedile posteriore, provata e disidratata, dopo le tante ore passate da sola, senza poter bere. Probabilmente la 3enne sul mezzo si è addormentata, sdraiandosi sui due sedili.

Il viaggio al pronto soccorso: come sta la bimba

Nonostante fosse in buone condizioni, la bambina è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova (Teramo).

Qui la piccola ha ricevuto una reidratazione con le prime cure e gli accertamenti di routine.

Appurato che stesse bene, è stata dimessa e riconsegnata ai suoi genitori.

Lo spavento della comunità e le parole del sindaco

Il fatto ha suscitato lo sdegno della comunità in provincia di Teramo, Abruzzo.

Il sindaco di Morro d’Oro, Romina Sulpizii, ha fatto sapere di voler fare chiarezza sulla vicenda e di voler prendere provvedimenti per quanto successo.

“Sono cose che non dovrebbero accadere. La cosa che ci conforta è che la bambina sta bene, ma è chiaro che dovremo fare di più per evitare simili episodi in futuro. Già da domani mi occuperò personalmente di approfondire la questione per capire come sia potuto accadere un evento del genere”, ha detto a Il Messaggero.