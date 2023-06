Bimba di due anni precipita dal balcone al terzo piano a Torino: ricoverata in rianimazione, è grave

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia a Torino. Una bambina di appena due anni è caduta dal balcone di casa, al terzo piano di un palazzo. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è ora ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione. Sul caso indaga la polizia.

Bimba cade dal terzo piano

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno 2023, a Torino, nel quartiere San Donato. Secondo quanto riporta Ansa, una bambina di due anni è caduta dal terzo piano di un palazzo in via Medail.

Ancora non è ben chiaro cosa sia successo, sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 1118. La piccola è precipitata nel cortile dello stabile e ha riportato gravi traumi nell’impatto con il terreno.

Fonte foto: ANSA Il cortile del palazzo di Torino dove è caduta la bimba

Le condizioni della bimba

La bimba, figlia di una coppia egiziana, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, riferite dall’Ansa, la bambina ha riportato un importante trauma cranico, toracico e addominale.

Le condizioni della piccola sono gravi: è ricoverata nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.

Le indagini

Gli agenti della Squadra mobile della Questura torinese stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo e capire con chi era la bambina quando è caduta di sotto dal balcone di casa.

Al momento la ricostruzione più probabile è che si sia trattato di un incidente. Secondo quanto riporta La Stampa, la madre della bimba avrebbe raccontato ai poliziotti di essere scivolata mentre teneva la figlia in braccio. Sono in corso accertamenti per verificare questa versione.