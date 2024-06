Bimba di 6 mesi morta in ospedale a Fermo dopo l'influenza e una grave disidratazione: il dramma in poche ore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Fermo. Una bambina di soli 6 mesi è morta in ospedale nella città marchigiana per via di un’influenza che ha portato a una grave sindrome da disidratazione. La neonata è deceduta dopo poche ore dai primi sintomi.

I primi sintomi della bambina di 6 mesi e il ricovero in ospedale

Una bambina di 6 mesi residente a Pedaso, in provincia di Fermo, nelle Marche, è morta nella prima mattinata di domenica 24 giugno. La neonata aveva manifestato nella notte alcuni gravi sintomi influenzali.

Secondo quanto ha ricostruito il quotidiano locale il Corriere Adriatico, la bambina aveva manifestato una grave diarrea durante la notte, unita ad altri sintomi influenzali improvvisi che avevano allarmato i genitori.

Fonte foto: Tuttocittà Pedaso, provincia di Fermo, dove abitava la bambina

La coppia, vedendo che la figlia di 6 mesi non reagiva alle prime cure, hanno quindi chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Verde e un’auto medica della Croce Blu.

La morte all’ospedale di Fermo per disidratazione causata dall’influenza

I medici e il personale sanitario arrivato presso l’abitazione di Pedaso hanno immediatamente prestato le prime cure alla neonata, ma si sono accorti in fretta che la situazione era già diventata molto grave.

Così si è optato per il trasporto all’ospedale Murri di Fermo, dove la bambina era nata a gennaio, ma durante il viaggio in ambulanza le condizioni della neonata si sono ulteriormente aggravate.

Quando è arrivata in ospedale, i medici non hanno potuto fare molto più che constatare la situazione ormai disperata. Dopo pochi minuti dal ricovero, la bambina è stata dichiarata ufficialmente morta.

La sindrome da disidratazione

La causa della morte della neonata di 6 mesi all’ospedale Murri di Fermo è stata la disidratazione dovuta ai sintomi influenzali molto accentuati che l’avevano colpita nella notte, causando una sindrome da crisi di idratazione.

Sarebbe stato proprio questo, secondo i medici, che avrebbe reso inutili i primi tentativi di cure da parte sia dei genitori che del personale sanitario dell’ambulanza giunta alla casa dove abitava la bambina.

Quando questa sindrome si manifesta, causata spesso dalla perdita improvvisa di grandi quantità di liquidi del corpo, l’assimilazione delle sostanze, farmaci inclusi, diventa quasi impossibile e quindi i sintomi della malattia che la causa possono aggravarsi ulteriormente.