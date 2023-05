Bimba di 6 anni torna a vedere dopo l'intervento a Lucca: operazione delicatissima, la gioia della piccola

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Intervento chirurgico riuscito a Lucca. Una bambina di 6 anni ah recuperato l’uso della vista dopo una difficile operazione. L’aveva perso a causa di una malformazione craniofacciale, che comporta alcune difficoltà posturali e, appunto visive.

L’operazione per il recupero della vista della bambina

Nella giornata di oggi 25 maggio a Lucca, una squadra di chirurghi ha praticato un intervento complesso e delicato su una bambina di sei anni, proveniente da un’altra regione italiana.

L’obiettivo dell’operazione era permettere alla piccola paziente di tornare a vedere. Una malformazione craniofacciale l’aveva infatti privata di questa capacità, oltre a comportarle difficoltà posturali.

Fonte foto: ANSA Chirurghi durante un’operazione

L’intervento, effettuato dal direttore del reparto di oculistica dell’ospedale San Luca, è andato a buon fine e alla fine della convalescenza la bambina potrà tornare a casa.

Chi sono i medici dell’equipe chirurgica

A portare a termine l’intervento che ha ridato la vista alla bambina è stato il primario di oculistica dell’ospedale San Luca di Lucca, il dottor Fausto Trivella.

Durante l’operazione, il primario è stato aiutato dalla dottoressa Isabella Ghelarducci, esperta in interventi alle palpebre, all’orbita e alle vie lacrimali, molto specifici e che vengono effettuati soltanto in poche realtà sia a livello italiano che europeo.

A loro si unisce, come specialista in questo ambito, la dottoressa Laura Cinelli. I tre dottori hanno ringraziato per l’assistenza il personale infermieristico e gli altri colleghi.

La clinica che ha permesso di portare a termine l’intervento

L’ospedale San Luca è dotato di una squadra di chirurghi che operano interventi nell’area orbito-palpebrale, di natura ricostruttiva, post tumorale e oncologica, che rende il polo un riferimento a livello nazionale.

Un paziente su dieci di quelli operati nella struttura proviene da fuori regione, a testimoniare l’importanza che la clinica ricopre per questo tipo di operazioni.

Lucca è in generale una città di riferimento per la cura della vista a livello chirurgico e terapeutico. Il San Luca ospita reparti in grado di occuparsi di numerosi tipi di patologie all’occhio, dal glaucoma al trapianto di cornea.

La tradizione è ormai decennale in questo campo, dato che il dottor Trivella ha cominciato la sua carriera nel 1984, dopo essersi formato a Parigi sotto alcuni dei più grandi luminari in questo campo.