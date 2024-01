Bimba di 6 anni morta dopo la caduta dal 9° piano a Ravenna: la madre si sarebbe lanciata con lei e col cane

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Ravenna. Una donna di 41 anni si è buttata dal 9° piano di una palazzina assieme alla figlia di 6 anni. La bimba è morta sul colpo, mentre la madre è grave.

Madre e bimba morte a Ravenna

La tragedia si è consumata in via Dradi, a ridosso del centro di Ravenna, intorno alle 7 del mattino di lunedì 8 gennaio.

La donna, dopo l’impatto, è stata portata dal personale del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La donna si è lanciata da una palazzina in via Dradi, a ridosso del centro di Ravenna

Niente da fare invece per la figlia di 6 anni, morta sul colpo.

Il marito era in casa

Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio nero, morto a sua volta nello schianto.

Per buttarsi, la donna potrebbe aver utilizzato un’impalcatura esterna che cinge il palazzo.

Dalle prime informazioni il marito sarebbe stato in casa ma non si sarebbe accorto di nulla.

L’uomo sarebbe stato avvertito dalle volanti della polizia solo una volta rinvenuti i corpi.

La donna seguita da un centro di salute mentale

La donna era probabilmente seguita da un centro di salute mentale, secondo quanto riportato da Ansa.

In mattinata, prima di lanciarsi, aveva lasciato un messaggio sui social nel quale avrebbe spiegato in modo confuso le ragioni del gesto, lanciando alcune invettive contro familiari e altre persone e riferendosi in alcuni passaggi alle cure del centro.

La polizia sta ricostruendo la dinamica, sentendo i vicini dello stabile. Saranno vagliati anche i contatti avuti nelle ultime ore.