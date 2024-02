Bimba di 5 anni morta sepolta dalla sabbia in una buca sulla spiaggia in Florida: grave il fratello

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una bambina di 5 anni è morta sepolta da un muro di sabbia. Il fatto è accaduto in Florida, dove la piccola si trovava a giocare con il fratello più grande. Al momento del crollo della buca sulla spiaggia, il bambino di 9 anni è rimasto con la testa scoperta, mentre la più piccola è stata completamente ricoperta. Molte persone hanno cercato di tirare fuori la bambina, ma i tentativi di scavare per raggiungerla sono stati vani. Soltanto i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare la buca di sabbia e a estrarre il corpo, ormai senza vita, della bambina.

I fatti sulla spiaggia in Florida

Martedì pomeriggio una bambina di 5 anni e suo fratello di 9 erano intenti a scavare una buca sulla spiaggia. Stavano giocando sotto gli occhi dei loro genitori, quando una voragine di quasi 2 metri li ha inghiottiti.

Il crollo è avvenuto su una spiaggia a nord di Fort Lauderdale, in Florida. I primi soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti. Dopo gli agenti, anche vigili del fuoco e paramedici sono giunti sul luogo dell’emergenza.

È morta la bambina di 5 anni

Tutti i presenti sulla spiaggia sono intervenuti per salvare i due bambini. Mentre il fratello maggiore era per metà fuori dalla buca ed è stato facile estrarlo, la piccola era completamente sepolta. Circa 20 persone hanno continuato a scavare nell’attesa dei soccorsi, ma la buca continuava a riempirsi di sabbia.

I vigili del fuoco hanno stabilizzato il buco con delle assi e scavato fino a raggiungere la bambina, che non aveva più polso (un altro caso che ha sconvolto la nazione è stato quello della bambina di 11 anni ritrovata in un fiume). Immediati i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale, ma senza successo. Le condizioni di salute del bambino di 9 anni non sono state rese pubbliche.

Buche nella sabbia: i dati

Incidenti di questo tipo negli Stati Uniti si verificano piuttosto di frequente (come anche i tentativi di aprire i portelloni degli aerei durante il viaggio). Secondo un studio del 2007 almeno 3-5 giovani l’anno perdono la vita scavando una buca in spiaggia o in un parco perché collassa loro addosso.

Tra i fatti più recenti e ricordati ci sono quelli del 17enne sepolto nella spiaggia della Carolina del Nord nel 2023 e un ragazzo di 13 anni che stava scavando in una duna di sabbia in un parco dello Stato nello Utah. Ancora un ragazzo di 18 anni in una spiaggia nel New Jersey nel 2022 e tanti altri, che quando non sono fatali possono causare gravi feriti.