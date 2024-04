Bimba di 5 anni con un tumore incurabile, parte la raccolta fondi per realizzare i desideri della piccola Sara

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sara Cantagalli ha appena 5 anni e vive a Faenza, in provincia di Ravenna, assieme a mamma e papà. Da ormai tre anni, la piccola è affetta da una rara forma di tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. Negli ultimi tempi le sue condizioni sono peggiorate, il cancro ha smesso di rispondere alla terapia e i medici hanno deciso di interrompere la chemio, sostituendola con cure palliative che supportino la piccola nella quotidianità. Adesso, il web si è unito per realizzare tutti i desideri di Sara.

Costretta a interrompere le cure per il tumore

Poiché il neuroblastoma da cui Sara Cantagalli è affetta dall’età di circa 2 anni ha smesso di rispondere alle cure, il team medico dell’Ospedale Sant’Agata di Bologna ha optato per un’interruzione della chemioterapia cui la paziente era sottoposta da tempo.

Di fronte a tale prospettiva, i genitori della bambina hanno deciso di rendere più magico possibile questo periodo, dedicandosi totalmente al divertimento, alla serenità e alla felicità della loro piccola.

Per far sì che Sara realizzi tutti i desideri, le voglie e i piccoli sogni della sua giovane età, la mamma Maria e il papà Mattia hanno lanciato una raccolta fondi sul web, in collaborazione con il volontario Il Babbo Natale dei bambini, da tempo amico di Sara.

La lista dei desideri di Sara

A rispondere alla richiesta di aiuto della famiglia Cantagalli è stata l’associazione Il Babbo Natale dei bambini che, sui propri profili social, ha pubblicato la lista dei desideri di Sara.

Sogni di una bambina che ama i fiori e le principesse Disney, appassionata di moda e innamorata degli animali. E con tanta voglia di divertirsi.

Alcuni dei sogni di Sara, grazie alle donazioni arrivate numerose, sono in procinto di realizzarsi: la piccola andrà presto allo zoo di Roma, a visitare l’acquario di Genova, nel parco divertimenti di Gardaland e a godersi una vacanza al mare.

Ancora lavori in corso per realizzare il desiderio di sciare, coltivare i fiori in un vivaio, essere per un giorno una principessa in un castello e andare a Disneyland.

Ancora, l’emozione di giocare a fare la grande, fingendosi modella e sfilando provando tantissimi vestiti diversi.

E, infine, una giornata assieme agli amici e a tanti bambini, spensierati e instancabili dentro enormi gonfiabili in cui giocare.