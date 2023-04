Bimba di 4 anni morsa al viso dal cane dei vicini a Monselice: portata in ospedale, è in prognosi riservata

Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni a seguito del morso del cane dei vicini che l’ha azzannata al viso rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’episodio ha avuto luogo a Monselice, in provincia di Padova, alle ore 18 di domenica 2 aprile. Fortunatamente la piccola non è in pericolo di vita.

Bimba di 4 anni morsa al viso dal cane dei vicini

Come detto in apertura, l’episodio si è verificato alle 18 di domenica 2 aprile a Monselice, in provincia di Padova, in via Cavallino.

Come ricostruisce ‘Il Gazzettino’, la bambina stava passeggiando all’esterno della sua abitazione in compagnia dei suoi genitori.

Fonte foto: Tuttocittà.it Una bimba di 4 anni è stata morsa dal cane dei vicini a Monselice, in provincia di Padova. Ora si trova in prognosi riservata

Come ricostruisce ‘Padova Today’, qualcuno in quel momento è entrato nella villa dei vicini socchiudendo il cancello.

Il cane dei vicini, un pastore australiano, avrebbe dunque approfittato dei pochi stanti in cui il cancello è rimasto aperto ed è uscito per strada. Poco dopo ha aggredito la bambina mordendola prima al viso e poi alle gambe.

Sul viso la bambina ha riportato ferite alle labbra e al mento. I genitori della piccola e i padroni dell’animale hanno faticato non poco a liberare la vittima dalla morsa del cane.

I soccorsi e le indagini

Per la gravità delle ferite riportate, sul posto è stata chiamata un’ambulanza della Suem con il 118. I sanitari, considerata la situazione, hanno chiesto subito un elisoccorso da Padova.

Sul caso in queste ore stanno indagando i carabinieri di Abano, che hanno già ascoltato i testimoni.

La piccola si trova ora all’ospedale di Padova e la prognosi è riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Ancora, il pastore australiano dei vicini di casa verrà visitato nelle prossime ore per ricostruire i momenti che hanno preceduto l’aggressione.

Il precedente a Vasto

Purtroppo questo caso ha un precedente. A Vasto (Chieti), un bambino di 4 anni è stato azzannato da un cane che passava nei pressi dell’officina del padre.

Il bimbo avrebbe iniziato a giocare con l’animale, quando quest’ultimo lo ha morso al volto proprio come accaduto a Monselice. Fortunatamente il bambino non ha riportato ferite gravi.

Pochi giorni prima, una bambina di soli 3 anni è stata azzannata da un pitbull di proprietà di un parente in provincia di Messina.

I medici sono stati costretti ad intervenire chirurgicamente per salvare la piccola.