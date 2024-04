Bimba di 3 anni ustionata a un pranzo in famiglia a Palermo durante un barbecue acceso con l'alcol: è grave

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Palermo durante un pranzo familiare. Una bambina di appena 3 anni è stata investita da un ritorno di fiamma mentre un qualcuno della famiglia stava accendendo la carbonella del barbecue con una bottiglietta di alcol.

Si è subito capito che l’incidente è stato tragico. La piccina è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, nel centro grandi ustioni del Civico.

La piccola ha bruciature di secondo grado in diverse parti del corpo

La bimba, secondo le prime ricostruzioni, ha bruciature di secondo grado su diverse parti del corpo.

Fonte foto: ANSA

La prognosi è riservata. L’incidente è avvenuto in una villetta del Palermitano.

Gli altri incidenti tragici con il fuoco in terra siciliana

Pochi giorni, in terra siciliana, si sono verificati altri due gravi incidente col fuoco. Due ragazzini di 13 e 14 anni, nel Messinese, sono rimasti ustionati. Uno per la stessa ragione della bimba di 3 anni, l’altro a causa di un falò acceso in spiaggia.

Anche loro sono ricoverati nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in condizioni serie.

Ancor più drammatico è stato il caso di Lucia Taormina, insegnante in pensione di 66 anni.

La donna, residente sempre nel Palermitano, è stata colpita dalla moka di caffè che stava preparando. L’oggetto è esploso mentre era sul gas.

L’ex insegnante è stata ricoverata d’urgenza, ma purtroppo è morta dopo un giorno di agonia a causa della gravità delle ustioni riportate.