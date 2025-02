Bimba di 3 anni morta in ospedale a Taranto dopo il ricovero per mal di gola, 12 indagati: disposta l'autopsia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 12 persone per la morte di una bambina di tre anni che era stata ricoverata all’ospedale Santissima Annunziata. Le ipotesi di reato sono cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. Sul corpo della bimba verrà eseguita un’autopsia.

Sono 12 in totale gli indagati per il caso della bambina di 3 anni morta il 12 febbraio all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo essere stata ricoverata due settimane prima per un mal di gola.

Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha fissato per mercoledì 26 febbraio l’affidamento dell’incarico per l’autopsia sul corpo della bambina, che sarà eseguita dal medico legale Alberto Tortorella.

Fonte foto: ANSA L’ospedale Moscati, dove lavorerebbero alcuni degli indagati

Tra gli indagati ci sarebbero otto medici dei reparti di pediatria e Radiologia dell’ospedale Santissima Annunziata, due medici del reparto di otorinolaringoiatria e uno di quello di malattie infettive dell’ospedale Moscati.

Il caso di Taranto

Lo scorso 27 gennaio una famiglia di Taranto ha portato la figlia di 3 anni, che lamentava un forte mal di gola, all’ospedale San Pio di Castellaneta. Le condizioni della piccola ne hanno comportato però subito il trasferimento al Santissima Annunziata.

Durante il periodo di ricovero, le condizioni della bambina sono gravemente peggiorate, si ipotizza a causa di un’infezione. È in questo frangente che era stata richiesta una consulenza all’ospedale Moscati.

Il 12 febbraio la bambina ha subito un arresto cardiaco, che ne ha causato la morte. Inutili i tentativi dei medici dell’ospedale tarantino di rianimarla.

Le indagini della polizia

La procura di Taranto ha emesso gli avvisi di garanzia nei confronti dei 12 indagati. I medici possono quindi ora nominare i propri rappresentanti legali per difendersi dalle accuse.

I dubbi degli inquirenti ruotano soprattutto attorno alla possibile diagnosi troppo affrettata da parte dello staff medico dell’ospedale. Le indagini dovranno verificare se ci siano state colpe da parte dei dottori e se la morte della bambina fosse evitabile.

Anche la Asl locale ha avviato un’indagine interna per verificare che l’operato dei medici sia stato corretto, a seguito del sequestro delle cartelle cliniche.