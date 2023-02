Bimba di 20 mesi ingerisce marijuana e viene ricoverata a Palermo: 18 casi nello stesso ospedale nel 2022

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un altro incidente domestico è al vaglio dei carabinieri della stazione di Brancaccio di Palermo dopo che nelle scorse una bimba di 20 mesi è stata ricoverata all’ospedale dei Bambini dopo aver ingerito della marijuana. La piccola, trasportata d’urgenza in struttura dalla mamma, si era sentita male a casa degli zii e da un primo esame l’esito non ha lasciato dubbi.

Ingerisce marijuana, il caso della bimba a Palermo

Il caso è emerso nella giornata di venerdì 10 febbraio 2023, quando una donna ha portato d’urgenza sua figlia all’ospedale Di Cristina di Palermo. Struttura per i più piccoli, in ospedale la bimba di 20 mesi è stata presa in cura dopo un malore e gli esami di rito hanno fatto emergere la positività alla marijuana.

Si tratta del primo caso del 2023 nella struttura Palermitana che, purtroppo, troppo spesso ha a che fare con eventi del genere. La donna, che ha portato la piccola in ospedale, si è detta sconvolta per l’accaduto e ha sottolineato di non sapere come la piccola sia riuscita a ingerire la droga.

Fonte foto: ANSA L’ingresso dell’ospedale dei Bambini di Palermo

Le indagini dei carabinieri

Sul caso, come consuetudine, è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri della stazione di Brancaccio per cercare di fare chiarezza su quello che è successo. La piccola, secondo la testimonianza della mamma, si è sentita male a casa degli zii.

I militari hanno quindi perquisito le case di parenti e genitori per cercare tracce di marijuana che potessero spiegare la dinamica degli eventi. Zii e genitori sono stati sentiti dall’arma per cercare di ricostruire le responsabilità di quanto successo.

Ennesimo caso a Palermo

Come detto, l’ospedale Di Cristina, il cosiddetto ospedale dei Bambini di Palermo, ha spesso a che fare con casi simili. Nel 2022, infatti, sono stati ben 18 i bambini portati in struttura dopo aver ingerito droga.

Quello delle scorse ore è il primo caso del 2023 che segue quello più recente dello scorso novembre nel quale era stato un bambino di appena 13 mesi a essere soccorso dai sanitari. In quel caso i genitori negarono la responsabilità dell’accaduto sottolineando di non avere droga in casa, ma finirono lo stesso sul registro degli indagati poiché al bambino venne anche riscontrata una frattura cranica.