Bimba di 2 mesi morta soffocata a Lioni, disposta autopsia: era in casa con la madre, ai domiciliari per droga

Bimba morta a soli due mesi. Tragedia a Lioni, in provincia di Avellino, dove una bambina è morta soffocata, forse a causa di un rigurgito. In casa con la piccola c’erano la giovane madre, agli arresti domiciliari per droga, e il compagno. Sul caso stanno indagando carabinieri e procura.

Bimba di 2 mesi morta soffocata a Lioni

La tragedia si è consumata in un’abitazione di Lioni, piccolo comune di 5mila abitanti in provincia di Avellino.

Come riporta Ansa, una bimba di appena due mesi è morta soffocata, per cause ancora da chiarire.

La tragedia a Lioni, in provincia di Avellino

La madre agli arresti domiciliari per droga

Il fatto è avvenuto mentre si trovavano in casa la madre della piccola, attualmente agli arresti domiciliari per questioni di droga, e il compagno.

Sono stati loro a lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento dei soccorsi con una telefonata al 118.

Quando il personale sanitario ha raggiunto l’abitazione della coppia però per la bimba non c’era più nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri e il medico legale, che ha effettuato un primo esame sul corpo della bimba.

I militari hanno avviato le indagini e la procura di Avellino ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Stando a quanto emerso, la bambina potrebbe essere morta soffocata per un rigurgito.

Ma per stabilire con certezza le cause del decesso servirà l’autopsia, che verrà verosimilmente disposta dal magistrato nelle prossime ore.