Bimba di 11 anni litiga con la madre e cade dal balcone a L'Aquila: l'aveva chiusa nella stanza per punizione

Una bambina di 11 anni è caduta dal secondo piano precipitando dal balcone di casa. Il fatto si sarebbe verificato nella tarda serata di mercoledì 29 marzo a Luco dei Marsi, in provincia de L’Aquila. Stando alle prime informazioni, la piccola avrebbe avuto un litigio con la madre ed era stata chiusa in camera per punizione. Adesso, la bambina è al Bambin Gesù di Roma, dove è stata trasportata dopo la caduta. Sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

La caduta dal balcone dopo la lite con la madre

Stando alle prime ricostruzioni la bambina sarebbe caduta dal balcone nella tarda serata del 29 marzo, intorno alle 23.

L’11enne era nella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina di Luco dei Marsi, piccolo Comune in provincia de L’Aquila.

Il paese in provincia de L'Aquila dove la bambina di 11 anni è caduta dal balcone di casa

A ricostruire la vicenda è stato ‘Il Messaggero’. Il quotidiano ha spiegato che, secondo le prime informazioni, la madre della bambina non si sarebbe accorta di nulla.

Pare che, prima della caduta, la bambina abbia avuto una lite con la madre che – per questo – l’avrebbe chiusa nella sua stanza per punizione.

Secondo altre versioni, invece, sarebbe stata la piccola a chiudersi in camera dopo il diverbio. Quel che è certo è che non è stato ritrovato nessuno sgabello sul balcone da cui è precipitata l’11enne.

Le condizioni della bambina de L’Aquila trasportata a Roma

La bambina è finita sull’asfalto dopo essere caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive. A soccorrerla è stato il personale del 118 giunto prontamente sul posto.

Dopo i primi accertamenti la bambina è stata trasportata a Roma, presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

I soccorritori hanno riferito che la piccola sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. A causa dell’impatto al suolo, infatti, la bambina ha riportato fratture sia agli arti che al bacino.

Le indagini sulla caduta dal secondo piano

Il 24 marzo una vicenda analoga si è consumata a Roma dove un bambino di 4 anni è caduto dal secondo piano della sua abitazione.

Come in quel caso, anche per la bambina de L’Aquila gli inquirenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Per questo, nella sera dell’incidente i carabinieri hanno interrogato la madre della piccola che, adesso, ha raggiunto la figlia al Bambin Gesù.

Le condizioni di salute della bambina hanno sollevato preoccupazione nel paese in provincia de L’Aquila. Luco dei Marsi, infatti, è un Comune con poco più di 5mila abitanti.

Sembra che tutti, come spesso accade nei piccoli centri abitati, conoscessero la bambina e la sua famiglia. In molti hanno manifestato sollievo sapendo che la ragazzina è fuori pericolo.