Bimba di 10 anni morta a Fontanarosa in provincia di Avellino: investita e travolta dal cancello alto 6 metri

Tragedia in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino. Una bambina di 10 anni è morta dopo essere stata investita e travolta dal pesante cancello automatico alto sei metri della casa in cui abitava.

Avellino, Fontanarosa: bimba di 10 anni morta schiacciata dal cancello di casa

Ad accorgersi per primi del dramma sono stati i genitori della giovane vittima che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I sanitari avellinesi del 118 si sono precipitati sul luogo in cui è avvenuto il grave incidente tentando invano di rianimare la piccola. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il salvataggio è risultato impossibile.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il punto in cui si è verificato il dramma tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca

Gli operatori sanitari hanno quindi constatato il decesso della bimba che quest’anno aveva fatto la prima comunione.

Gravi ferite agli organi vitali: le cause del decesso

La vittima ha perso la vita a causa delle gravi ferite che hanno intaccato gli organi vitali.

Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale, ma purtroppo il cuore della ragazzina ha cessato di battere ancor prima del trasporto in nosocomio.

Le indagini: perché il cancello ha ceduto all’improvviso?

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Da quanto emerso fino ad ora, il cancello avrebbe ceduto all’improvviso e per la bimba, che si trovava proprio nei pressi del pesante oggetto durante la caduta, non c’è stato niente da fare.

Saranno svolti tutti i rilievi del caso per appurare eventuali responsabilità in merito a danneggiamenti o mancata manutenzione.

Nelle scorse ore si è verificata una simile tragedia a Sestu, nel Cagliaritano. Una guardia giurata di 26 anni è morta durante il servizio notturno in una ditta.

Il giovane, impiegato dalla società Pegaso Security, è rimasto schiacciato dal cancello scorrevole all’ingresso della struttura della Tecnosolution, sulla strada statale 131.