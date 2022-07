Bimba di 10 anni incinta dopo lo stupro: fermato un uomo, la piccola costretta a lasciare l'Ohio per abortire

È stato arrestato il presunto responsabile dello stupro di una bambina di 10 anni alla quale è stato negato di interrompere la gravidanza in Ohio. Si tratta di un uomo di 27 anni residente a Columbus, che ha confessato di aver violentato la bambina almeno due volte. Dopo le violenze subite la bambina era rimasta incinta.

A causa della decisione della Corte Suprema, che ha annullato la sentenza che tutelava il diritto all’aborto, la bambina è stata costretta a recarsi in Indiana per poter interrompere la gravidanza.

La sentenza della Corte Suprema che vieta l’aborto

La vicenda ha suscitato molto scalpore negli Stati Uniti e non solo. Lo stesso Joe Biden ha citato il caso della bambina dell’Ohio in un discorso che ha accompagnato la firma di un ordine esecutivo per difendere l’accesso all’aborto.

Alla fine di giugno la Corte Suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe vs Wade con cui, nel 1973, la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. Una decisione presa sulla base del fatto che la Costituzione americana non conferisce il diritto all’aborto.

Le accuse del fronte anti-abortista

Texas e Missouri sono stati i primi stati a recepire la sentenza rendendo di fatto illegale l’aborto.

Anche in Ohio l’interruzione di gravidanza è stata messa fuorilegge, e a farne le spese è stata la bambina di 10 anni rimasta incinta dopo uno stupro.

Fonte foto: ANSA Una manifestazione per il diritto all’aborto

Una notizia che molti anti-abortisti avevano bollato come fake-news, con l’accusa che sarebbe stata inventata per difendere la posizione pro-aborto dell’amministrazione Biden.

La conferma della polizia

La polizia dell’Ohio, che è riuscita a risalire al responsabile, ha invece confermato sia la violenza subita e sia la decisione della famiglia di recarsi in Indiana per permettere alla bambina di interrompere la gravidanza in tutta sicurezza.

In manette è finito un uomo di 27 anni che ha confessato di aver violentato la bambina.