Bimba annegata al bioparco di Caraglio, indagati il gestore la responsabile del centro estivo

Due persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla tragica morte di Anisa Murati, 7 anni, annegata mercoledì 17 luglio nel laghetto del bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo. Gli indagati sono il gestore del bioparco e la responsabile del gruppo di animazione parrocchiale della valle Stura. La loro iscrizione al registro è un passaggio fondamentale per procedere con l’autopsia, che aiuterà a chiarire le cause del decesso della bambina.

Bimba morta al bioparco: indagate 2 persone

Due giorni dopo la tragedia al laghetto del bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo, emergono i primi sviluppi nelle indagini sulla morte della piccola Anisa Murati, di 7 anni, annegata nelle acque della struttura.

Sono stati iscritti al registro degli indagati Roberto Manzi, gestore del bioparco, e la responsabile del gruppo di animazione parrocchiale della valle Stura, che era uno dei due maggiorenni presenti mercoledì durante la gita.

Fonte foto: Tuttocittà.it Bimba annegata al bioparco di Caraglio, indagati il gestore e la responsabile del centro estivo

Gli altri cinque membri del gruppo di accompagnamento, che erano tutti minorenni, non sono attualmente coinvolti nelle indagini.

Disposta l’autopsia della bimba

L’iscrizione al registro degli indagati è un atto dovuto per poter procedere con l’autopsia, programmata per venerdì 19 luglio. L’incarico di effettuare l’esame autoptico è stato affidato al medico legale Federico Quaranta, che quindi dovrà far luce sulle cause che hanno provocato la morte della bambina.

Come riportato dalla Stampa, l’analisi preliminare sul corpo della piccola Anisa non ha rivelato ferite evidenti, suggerendo che la causa del decesso possa essere l’annegamento. Tuttavia, è necessario chiarire la dinamica esatta attraverso ulteriori indagini.

La tragedia nel laghetto del bioparco

Anisa Murati è morta nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio durante una gita al bioparco di Caraglio, dove era con il gruppo parrocchiale della valle Stura di Demonte.

Dai primi accertamenti, risulta che la bambina è scomparsa intorno alle 15:00. Il gruppo, composto da una cinquantina di persone, si trovava a circa 50 metri dal lago quando i responsabili hanno notato l’assenza di Anisa durante il conteggio dei partecipanti.

La tragica scoperta è avvenuta alle 18:00: Anisa è stata trovata sott’acqua a circa due metri di profondità, già in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, non è stato possibile salvarla.