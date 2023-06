Bill Gates incontra Xi Jinping in Cina, "è un amico americano": aveva donato a Pechino 50 milioni di dollari

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

I media statali cinesi riportano l’incontro tra il co-fondatore della Microsoft Bill Gates e il presidente Xi Jinping. Nella nota dell’emittente statale Cctv si legge dell’evento, avvenuto venerdì 16 giugno, tra il leader cinese e l’imprenditore definito come il “primo amico americano”.

La visita di Bill Gates

Il presidente cinese Xi Jinping, rieletto per il suo terzo mandato, ha accolto l’imprenditore e co-fondatore della Microsoft Bill Gates come il suo “amico americano”. Durante l’incontro Xi ha detto di aver sempre riposto le speranze nel popolo americano, lanciando una frecciatina ai politici del Paese a stelle e strisce. Bill Gates, non a caso, è il primo cittadino statunitense incontrato dal presidente cinese dall’inizio del 2023 e dalla fine dell’isolamento pandemico.

L’agenda di Gates in Cina ha previsto anche un incontro con il sindaco di Pechino Yin Yong. L’imprenditore in viaggio aveva scritto su Twitter di essere entusiasta di visitare il Paese partner delle sfide globali, come le future pandemie, intraprese con la Fondazione Gates.

Fonte foto: ANSA Bill Gates a un evento della Fondazione Bill & Melinda Gates

La storia dei 50 milioni alla Cina

Tra Bill Gates e la Cina c’è un ottimo rapporto. L’ultimo incontro tra Xi e Gates risale al 2015, ma negli anni la Fondazione Gates ha investito nel Paese per la lotta contro il COVID-19. In questo quadro di collaborazione Pechino e la Bill & Melinda Gates Foundation hanno donato 50 milioni di dollari ciascuno per combattere le malattie infettive.

Ufficialmente il denaro donato è stato destinato al Global Health Drug Discovery Institute. Si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro per la ricerca e lo sviluppo di strategie contro le malattie infettive come la malaria.

La tensione su Taiwan

La visita di Bill Gates in Cina è un evento simbolico di pace in un quadro generale di estrema tensione. Anche le parole del presidente cinese Xi sembrano rimarcare come le relazioni sino-americane siano fondamentali per i due popoli. L’incontro tra Gates e Xi potrebbe essere un tentativo di disgelo tra Pechino e Washington.

Eppure tra palloni spia, incidenti sfiorati nelle acque dello stretto di Taiwan e dichiarazioni controverse da entrambi i lati, sembra proprio che l’unico a suo agio nei rapporti con la Cina sia proprio Bill Gates. Nei prossimi giorni in Cina è atteso l’arrivo di un altro americano, ovvero il segretario di Stato statunitense Antony Blinken. La visita sarà la prima dal 2019 e il segretario di Stato USA incontrerà il ministero degli Esteri Qin Gang e il presidente Xi in un evento ufficiale.