Bill Gates e la profezia sulla pandemia che sarà peggiore del Covid: la soluzione del fondatore di Microsoft

Secondo Bill Gates, dopo il Covid-19 il mondo potrebbe attraversare una pandemia ancora peggiore, ma siamo ancora in tempo per evitare che ciò accada.

La profezia di Bill Gates del 2015 e il nuovo allarme

Bill Gates, già nel 2015, aveva messo in guardia il mondo dal Covid, affermando: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus altamente contagioso invece di una guerra”.

Ora, tramite il ‘New York Times’, il filantropo e fondatore di Microsoft ha annunciato la sua nuova profezia su come sarà la prossima emergenza sanitaria.

Fonte foto: ANSA Bill Gates, in occasione dell’Oslo Energy Forum 2023.

La metafora dell’incendio di Bill Gates

Bill Gates ha paragonato la diffusione del virus a un incendio: “Immaginate che ci sia un piccolo incendio nella vostra cucina. L’allarme antincendio scatta e avverte i vicini del pericolo. Qualcuno chiama il 911. Tentate di spegnere l’incendio da soli, magari con un estintore sotto il lavello. Se non funziona, sapete come evacuare i locali in sicurezza. Quando arrivate fuori, un’autopompa sta già arrivando. I vigili del fuoco usano l’idrante per spegnere le fiamme prima che le abitazioni dei vostri vicini prendano fuoco”.

Il fondatore di Microsoft ha spiegato: “Dobbiamo prepararci a combattere le epidemie proprio come facciamo con gli incendi: se un rogo viene lasciato divampare senza controllo, diventa una minaccia non solo per una casa, ma per un’intera comunità. Lo stesso discorso vale per le malattie infettive, ma su scala molto più ampia. Come insegna il Covid-19, un’epidemia in una città può diffondersi rapidamente in un intero Paese e poi nel mondo intero”.

La soluzione secondo Bil Gates

Secondo Bill Gates, nonostante il Covid-19, il mondo sta commettendo sempre gli stessi errori: “Non fa abbastanza per prepararsi alla prossima pandemia”, ha spiegato il filantropo, aggiungendo, però, che “non è troppo tardi per impedire che la storia si ripeta”.

La soluzione proposta da Bill Gates è l’istituzione di una sorta di “corpo di vigili del fuoco, un sistema adeguatamente finanziato e pronto a scattare appena emerge il pericolo”. Secondo Bill Gates, “abbiamo bisogno di un corpo di professionisti in ogni Paese per controllare i focolai ovunque si manifestino”.

Bill Gates ha definito l’Organizzazione Mondiale della Sanità “lo strumento migliore di cui disponiamo”, ma secondo il fondatore di Microsoft solo un corpo globale di emergenza sanitaria può assicurare “un futuro senza pandemie”.

L’imprenditore ha detto ancora: “È fondamentale la sorveglianza ambientale, come i test sulle acque reflue, perché molti agenti patogeni si trovano nei rifiuti umani. Appena un campione risulta positivo, una squadra di pronto intervento deve trovare le persone infette e istruire la comunità su come proteggersi”.