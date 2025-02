Bill Gates da Fazio a Che Tempo Che Fa preoccupato per Trump, torna sui vaccini: "Ci sarà un'altra pandemia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ospite di Che Tempo Che Fa su Nove, Bill Gates ha parlato con Fabio Fazio di vaccini, pandemia e intelligenza artificiale, senza nascondere le sue preoccupazioni per il ruolo di Donald Trump in questo momento storico. Si è quindi proposto come mediatore tra il tycoon e l’Oms. “Ci sarà un’altra pandemia”, ha messo in guardia.

Bill Gates sui vaccini

Nel corso dell’intervista a Che Tempo Che Fa su Nove, Fabio Fazio ha dato spazio a Bill Gates per parlare di scienza e vaccini. Il miliardario, da tempo impegnato nel sostegno della vaccinazione contro malattie da debellare, come la Polio, ha risposto preoccupato per il modo in cui si parla oggi di ricerca. “Vede, questo è un momento di sfide. Siamo riusciti a ridurre moltissimo il numero di bambini che muoiono ogni anno, da 10 milioni a 5 milioni dal 2000 a oggi”, ha spiegato.

Si tratta di un risultato straordinario, ma che oggi si scontra con una nuova difficoltà: la diffidenza e la confusione di una parte dell’opinione pubblica. Per Gates infatti “è ironico che proprio in un momento in cui ci sono tanti nuovi vaccini in fase di sviluppo, alcune persone siano ancora scettiche sulla loro utilità”.

Parlando di innovazione, Gates ha citato anche l’intelligenza artificiale, definendola una rivoluzione epocale: “Ci sono molte cose positive all’orizzonte: nuove tecnologie, vaccini, l’intelligenza artificiale… Ma dobbiamo capire come usarla bene, perché avrà un impatto profondo sul mercato del lavoro e sulla società”.

Mediatore tra Trump e Oms

Fabio Fazio ha poi aperto il tema “amministrazione americana”. Donald Trump infatti sembra viaggiare nella direzione opposta agli obiettivi del fondatore di Microsoft, in particolar modo dopo il taglio dei fondi e quindi l’uscita dall’Oms. Gates, cauto, ha detto di voler fare da mediatore.

“L’inizio di un’amministrazione è sempre un momento delicato. Io ho parlato con entrambe le parti, cercando di capire se ci fossero margini di collaborazione”.

La previsione sulla “nuova pandemia”

Poi ha lanciato un avvertimento chiaro: un’altra pandemia arriverà. “Non sappiamo quando, ma ci sarà un’altra pandemia. Il ruolo dell’Oms è fondamentale, ed è per questo che deve essere supportata”.

Gates ha raccontato del suo lavoro con l’agenzia sanitaria, in particolare per l’eradicazione della poliomielite. Ma il problema, ancora una volta, è la riduzione dei finanziamenti. “Ci sono molte incertezze. Anche in Europa si mettono in discussione i fondi, e negli Stati Uniti alcuni vogliono ridimensionare il ruolo di queste agenzie. Io sto cercando di fare del mio meglio per portare avanti questo lavoro”.

Da Fazio l’elogio a Biden sul clima

Infine si è parlato anche di cambiamento climatico. Secondo Gates, la precedente amministrazione Biden stava facendo bene in tema di clima, di fatto descrivendo un prima e un dopo. “L’amministrazione Biden era davvero impegnata nel clima, ha investito molto nelle innovazioni per combattere i problemi ambientali”, ha raccontato.

Gates ha anche parlato delle nuove tecnologie nel settore energetico, soffermandosi in particolare sul nucleare, che potrebbe diventare una fonte di energia pulita più sicura ed efficiente: “Ci sono nuovi settori, come quello nucleare, dove credo che anche la nuova amministrazione continuerà a investire. È un ambito in cui si stanno facendo progressi reali”.

Il fondatore di Microsoft ha infine ricordato che il problema principale della crisi climatica è che a pagare il prezzo più alto sono sempre i paesi più poveri. “Sono loro i più colpiti. Per questo dovremo essere più generosi e aumentare i fondi destinati a queste aree”.