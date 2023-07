Biglietti già in vendita per le nuove date dei Coldplay a Roma: la band ha aggiunto due concerti a luglio 2024

Dopo i sold out per i concerti di Napoli e Milano, i Coldplay hanno annunciato due nuove date per il 2024. Due concerti che si terranno all’Olimpico di Roma nel luglio del prossimo anno: prevendite già disponibili, ecco i prezzi e come acquistarli.

I Coldplay in Italia

Il ritorno dei Coldplay in Italia è stato un enorme successo. Talmente grande che, dopo i concerti milanesi tenuti a San Siro domenica 25 e lunedì 26 giugno, e quello allo Stadio Maradona di Napoli di mercoledì 21 giugno 2023 (alla quale è stata aggiunta una seconda data, giovedì 22 giugno), la band inglese ha annunciato due nuove tappe italiane.

Chris Martin e compagni torneranno difatti in Italia anche nel 2024, con due nuovi concerti che si terranno allo stadio Olimpico di Roma nel luglio dell’anno prossimo.

A fourth and final Rome show has just been confirmed for 16 July, 2024. Presale tickets on sale now. pic.twitter.com/NHbCi90SXX — Coldplay (@coldplay) July 25, 2023

Il messaggio con il quale i Coldplay hanno annunciato l’aggiunta del “quarto e ultimo” show di Roma per il 2024

Oltre alle già annunciate date del 12 e 13 luglio del 2024, parte integrante della terza serie del Music Of The Spheres World Tour, l’entourage dei Coldplay ha svelato che lo spettacolo romano raddoppierà, con l’aggiunta delle serate di lunedì 15 e martedì 16 luglio del prossimo anno.

Come acquistare i biglietti per i Coldplay

Chi è intenzionato a non perdersi lo show della band britannica, considerata tra quelle di maggior successo di tutti i tempi, anche grazie alle oltre 100 milioni di copie dei loro album vendute in tutto il mondo, non avrà vita facile.

Con i primi due appuntamenti all’Olimpico già sold out da tempo, l’annuncio delle nuove date era molto atteso da chi non è riuscito ad accaparrarsi un ticket per gli spettacoli. Anche per questo, ci si aspettano non poche difficoltà per ottenere il pass d’ingresso, che potrà essere acquistato in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 9:00 di oggi, 26 luglio, fino alle ore 22:00 del 27 luglio.

La vendita generale per tutti i fans si aprirà alle 10:00 di venerdì 28 luglio, e saranno disponibili sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket.

I prezzi dei biglietti

Diverse le opzioni di acquisto selezionabili, al netto di riuscire ad accedere alla sezione nella quale è possibile comprare i biglietti, data l’enorme affluenza di fans e bot che normalmente creano non pochi disservizi alle piattaforme dedicate alla vendita.

L’unico spazio non numerato, ovvero il prato, costa 109,25 € più commissioni. Di seguito invece, i prezzi per tutti i settori numerati (ai quali vanno sempre aggiunte le commissioni):

1° Settore numerato 172,50 €;

1° Settore numerato visione ostruita 172,50 €;

2° Settore numerato 143,75 €;

2° Settore numerato visione ostruita 143,75 €;

3° Settore numerato 120,75 €;

3° Settore numerato visione ostruita 120,75 €;

4° Settore numerato 97,75 €;

4° Settore numerato visione ostruita 97,75 €;

5° Settore numerato visione ostruita 75,75 €;

6° Settore numerato visione ostruita 57,50 €.

A distanza di 21 anni dall’ultimo concerto a Roma, tenuti nel giugno 2003 allo Stadio Centrale Del Tennis, è già enorme l’attesa dei fans, che sperano di riuscire ad acquistare almeno un biglietto per quella che potrebbe essere una serata memorabile.