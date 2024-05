Biglietti dei concerti di Jovanotti in vendita, ma sui social è polemica sulle commissioni: quanto costano

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Prima data Pesaro, il 4 marzo 2025. L’ultima a Roma, il 26 aprile. In tutto, Jovanotti terrà 21 concerti nei palazzetti d’Italia (ad eccezione di uno solo a Zurigo, in Svizzera). Dopo l’annuncio delle città in cui farà tappa è stata anche aperta la vendita dei biglietti: quanto costano e dove acquistarli.

Biglietti in vendita, l’annuncio di Jovanotti

Ad annunciare l’apertura della vendita dei biglietti per i suoi concerti è stato lo stesso Jovanotti, sui suoi profili social.

Il post, accompagnato dalla hit Il più grande spettacolo dopo il big bang, riporta tutte le 21 date.

Quanto costano i biglietti dei concerti di Jovanotti

Prezzi alla mano, i costi (commissioni escluse) non sono gli stessi per tutte le date italiane, ad eccezione di quello meno costoso, fissato a 49,45 euro per un 2° anello numerato.

Anche il parterre è uguale per tutti: 65 euro.

A seconda dei settori, ecco i biglietti più costosi, data per data:

Pesaro: 92 euro (tribuna parterre numerata e tribuna frontale numerata);

92 euro (tribuna parterre numerata e tribuna frontale numerata); Assago: 98,90 euro (tribuna parterre numerata e 1° anello tribuna Gold Cat1);

98,90 euro (tribuna parterre numerata e 1° anello tribuna Gold Cat1); Firenze: 98,90 euro (primo settore);

98,90 euro (primo settore); Casalacchio di Reno: 98,90 euro (1° anello Gold numerato);

98,90 euro (1° anello Gold numerato); Torino: 98,90 euro (1° anello Gold numerato);

98,90 euro (1° anello Gold numerato); Roma: 98,90 euro (tribuna centrale).

Cambia tutto invece per Zurigo, dove i biglietti (a seconda del settore) costano: 91 euro, 102 euro o 122 euro.

Polemiche per i costi e per le date

Sotto al post di Jovanotti non mancano i commenti polemici.

C’è chi lamenta l’assenza di date al Sud e chi – la maggior parte – se la prende non tanto con il costo del biglietto, ma con le commissioni relative.

“La prevendita 8,50 euro?” scrive Antonella, subito seguita da altri come Enrico: “Tutto sommato sono in linea con gli anni scorsi, e confermo 8,50 euro di prevendita a biglietto è follia, pure le spese di servizio da 8,72 euro sono una pazzia“.

Sulla scia si aggiunge Fabio: “65 euro parterre va benissimo, ma 20 euro di spese varie di commissioni…”.

Dove acquistare i biglietti per il tour 2025 di Jovanotti nei palazzetti

I biglietti si possono acquistare sui siti di TicketOne o TicketMaster.