Biella, studentessa 18enne muore dopo un malore in classe: i soccorsi, la corsa in ospedale e il decesso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia a Biella dove una giovane studentessa è morta dopo essere stata colpita da un grave malore in classe. A perdere la vita è stata la 18enne Asia D’Amelio.La giovane si è sentita male in aula al “Bona” nella tarda mattinata di martedì 31 gennaio 2023 e le sue condizioni all’arrivo in ospedale erano state definite molto gravi.

Morta studentessa 18enne, il malore

La comunità biellese è sotto choc per la morte della giovanissima studentessa dell’Istituto tecnico commerciale Bona, in via Gramsci. Nel corso della mattinata di martedì 31 gennaio 2023 il 118 è stato infatti chiamato d’urgenza dalla scuola dopo che la 18enne aveva accusato un malore.

La ragazza, Asia D’Amelio, si sarebbe sentita male in classe forse a causa di un aneurisma (cause ancora da accertare), ma sin da subito il suo stato di salute ha preoccupato i compagni e i docenti. L’arrivo dei soccorsi ha permesso di trasportare la giovane in ospedale dove però, nel pomeriggio, è stata dichiarata morta.

Fonte foto: Virgilio Notizie

La corsa in ospedale

Le condizioni della 18enne hanno tenuto l’istituto Bona col fiato sospeso per tutta la giornata. La giovane, secondo quanto trapela, si sarebbe accasciata in aula davanti ai compagni che hanno subito richiamato l’attenzione dei docenti che hanno chiamato i soccorsi, intervenuti subito sul posto per cercare di aiutare la 18enne.

Tra la paura dei giovanissimi presenti in aula e lo choc degli insegnanti, le condizioni della ragazza sono sin da subito apparse gravissime e il ricovero in ospedale è avvenuto in codice rosso. Ma a nulla sono valse le corse dei sanitari, che non hanno potuto far nulla per salvare la vita della giovane studentessa Asia D’Amelio.

Il cordoglio della scuola

Appresa la notizia della morte della giovane, l’istituto Bona tramite le sua pagine social ha dedicato un messaggio di cordoglio alla famiglia della 18enne scomparsa.

“Tutto il personale, le famiglie e gli allievi sono vicini alla famiglia D’Amelio per l’improvvisa scomparsa di Asia. Ciao Asia rimarrai sempre nei nostri cuori” il ricordo del Bona, scosso fortemente da questa tragedia.

Sotto il post della scuola, inondato di commenti, diversi sono i messaggi di cordoglio, stupore e choc per quanto successo alla giovane 18enne.