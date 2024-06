Biden avverte l'Europa contro la Russia: "Non si fermeranno all'Ucraina, tutto il continente è minacciato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Non si fermeranno. Il presidente americano Joe Biden in visita in Francia ha riaffermato l’impegno degli Usa nel difendere l’Ucraina e ha avvertito del pericolo di una guerra in Europa. Dura risposta da parte di Mosca.

Biden avverte l’Europa: “La Russia non si fermerà”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in visita in Francia in occasione delle cerimonie per l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia e ha colto l’occasione per parlare del sostegno militare alla resistenza dell’Ucraina contro l’invasione russa.

“Putin non si fermerà all’Ucraina tutta l’Europa è minacciata, non permetteremo che ciò accada. Gli Stati Uniti sono al fianco dell’Ucraina. Non la lasceremo” ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Fonte foto: Ansa Macron e Biden durante la visita in Francia del presidente degli Usa

“I nostri due Paesi continueranno ad agire per rispondere alle sfide del nostro tempo grazie anche a una cooperazione rafforzata sul piano bilaterale” gli ha risposto il presidente francese Emmanuel Macron che lo ha accompagnato nella visita al monumento per il milite ignoto

Soddisfazione per la liberazione degli ostaggi in Israele

Joe Biden ha avuto anche occasione durante la visita in Francia di commentare la notizia della liberazione, da parte dell’esercito israeliano, di 4 ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre scorso durante gli attacchi nei pressi della Striscia di Gaza.

“Ci rallegriamo per la liberazione dei quattro ostaggi israeliani. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per evitare un’esplosione regionale. Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e sarà raggiunto il cessate il fuoco” ha detto Biden parlando insieme a Macron.

“Dall’Ucraina al Medio Oriente, passando per quello che vogliamo rilanciare sul piano economico, grazie di essere presente su tutti questi temi” ha poi concluso Macron.

La risposta della Russia alle parole di Biden

Durante la sua visita in Francia, Biden ha anche ribadito l’autorizzazione per l’Ucraina ad usare armi americane oltre confine in caso di bombardamenti diretti sulle proprie città, come accaduto nel caso di Kharkiv

Dichiarazioni che sono state accolte con rabbia dai rappresentanti del governo russo: “Ogni tentativo di violare il territorio russo avrà una risposta adeguata, e coloro che ci bombardano in questo modo se ne pentiranno amaramente” ha commentato il ministro degli esteri Mikhail Galuzin.