Bici rubata al figlio di due disabili, aveva messo da parte 1 euro al giorno per averla: polizia la ricompra

Aveva comprato la bicicletta mettendo da parte 1 euro al giorno, gli serviva per fare la spesa per i genitori, entrambi con una grave disabilità. Ma dei ladri gliela hanno rubata. Una storia che arriva da Bologna e che un lieto fine: i poliziotti hanno fatto una colletta e hanno ricomprato la bici al 13enne.

Bici rubata al figlio di due disabili a Bologna

A raccontare la vicenda è la stessa Questura di Bologna. Martedì scorso i poliziotti sono intervenuti presso un supermercato in zona Barca per la segnalazione di una bicicletta rubata.

A chiamare la polizia è stato un ragazzino di 13 anni, Anouar, che era andato a fare un po’ di spesa per conto dei genitori, affetti entrambi da grave disabilità. All’uscita però non ha più trovato la bici: rubata. La volante ha fatto delle ricerche in zona alla caccia del ladro, senza esito.

Aveva messo da parte 1 euro al giorno per comprare la bici

Qualche giorno dopo gli agenti del Commissariato Santa Viola sono andati a casa del giovane per raccogliere l’atto di denuncia, in quanto le condizioni di salute dei genitori non consentivano loro di recarsi in Commissariato.

E hanno appreso della storia di Anouar. La sua famiglia versa in condizioni economiche non buone e il 13enne aveva messo da parte 1 euro al giorno per poter acquistare la bicicletta che gli permetteva di essere più indipendente e di dare una mano ai genitori.

Analizzando le immagini della videosorveglianza gli investigatori hanno accertato che a rubare la bici erano stati altri due ragazzini minorenni, che però nonostante le ricerche non sono stati rintracciati.

Fonte foto: Facebook Questura Bologna Anouar con la bici nuova donata dalla polizia

La colletta della polizia per una nuova bici

Gli agenti ha così deciso di fare una colletta e raccogliere il denaro necessario per l’acquisto di una nuova bicicletta da donare ad Anouar, con l’aiuto di un negozio di Casalecchio di Reno che ha collaborato all’iniziativa.

Così nella mattinata di oggi, venerdì 14 giugno, il 13enne è stato invitato in Commissariato con la scusa di fornire qualche indicazione in più per permettere ai poliziotti di approfondire le indagini.

Il 13enne è stato accolto dai poliziotti che gli hanno consegnato una bicicletta nuova di zecca, tra la gioia e lo stupore del ragazzo.