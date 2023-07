Bianca Berlinguer lascia la Rai e passa a Mediaset dopo il rifiuto alla controfferta: i motivi della decisione

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Le dimissioni di Bianca Berlinguer dalla Rai per approdare a Mediaset sono ufficiali. Attraverso una lettera inviata lunedì 3 luglio a Viale Mazzini, la giornalista ha espresso la sua gratitudine per i 34 anni di lavoro trascorsi all’interno dell’azienda, svolgendo ruoli sia come direttrice che come conduttrice di programmi di approfondimento. La Rai ha risposto con un ringraziamento e gli auguri per il suo futuro professionale.

Le dimissioni annunciate

La notizia era nell’aria già da tempo. I bookmaker di viale Mazzini, al termine del consiglio di amministrazione che ha approvato i palinsesti, avevano già previsto il passaggio della conduttrice a Mediaset.

Bianca Berlinguer non ha lasciato molte tracce in merito alla sua decisione. Tuttavia, il fatto che non abbia fornito alcuna risposta all’amministratore delegato Roberto Sergio riguardo alla sua permanenza nella televisione pubblica, nonostante le pressioni ricevute ieri sera, è stato interpretato come un segnale inequivocabile.

Fonte foto: ANSA Bianca Berlinguer guadagnerà un compenso maggiore a Mediaset. È la terza a lasciare la Rai dopo Fazio e Annunziata

Cartabianca cancellato

L’AD aveva dichiarato che “Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer, non era presente nel palinsesto per il prossimo anno, ma che la Rai era in attesa di conoscere la decisione di Berlinguer sulla permanenza al timone del talk politico.

L’azienda aveva ribadito di considerare la giornalista una figura importante, e di sperare che la sua sofferta decisione la portasse a una conferma di “Cartabianca” nella prossima stagione televisiva su Rai3.

Perché Bianca Berlinguer va a Mediaset

Un fattore che avrebbe spinto Berlinguer a lasciare la Rai con questa tempistica potrebbe essere la presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset prevista per martedì 4 luglio.

La decisione di Berlinguer a favore del passaggio al settore privato potrebbe essere stata influenzata da un contratto pluriennale che le garantirebbe una posizione sicura fino alla pensione.

Inoltre, si parla per lei di un compenso più elevato rispetto ai 240.000 euro offerti dalla Rai, considerando che l’azienda non può permettersi di offrire di più. Bianca Berlinguer potrebbe condurre un programma giornaliero o un appuntamento fisso ogni martedì sera.

Il nodo controprogrammazione

In merito alle dimissioni di Bianca Berlinguer, si era parlato anche della controprogrammazione della Rai come possibile motivo del divorzio.

La giornalista è stata dipinta come “infastidita” dalla concorrenza interna dovuta al palinsesto degli altri programmi Rai, al punto da minacciare di lasciare l’azienda.

La controfferta della Rai

La Rai avrebbe tentato di convincere in extremis Bianca Berlinguer a restare, con una controfferta. Si è parlato di un budget maggiore per gli ospiti del suo programma, ma la leva utilizzata è stata insufficiente.

Con Berlinguer, salgono a tre i volti noti che hanno abbandonato la Rai, insieme a Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Non è un auspicio positivo per i palinsesti autunnali che verranno presentati venerdì 7 luglio a Napoli e che sembrano non contenere sorprese né fuochi d’artificio.