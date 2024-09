Bianca Berlinguer e gli "incidenti di salute", botta e risposta con Mauro Corona a È sempre Cartabianca

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella prima puntata di È sempre Cartabianca dopo la pausa estiva è andato in onda il consueto siparietto tra la conduttrice Bianca Berlinguer e l’ospite fisso Mauro Corona, in collegamento da Erto. Lo scrittore si è lasciato andare in una serie di battute, specialmente sulla situazione sentimentale della conduttrice la quale, tuttavia, ha stroncato ogni tentativo di allusione.

Mauro Corona stuzzica Bianca Berlinguer

Nella prima puntata di È sempre Cartabianca Mauro Corona, in collegamento da Erto, ha stuzzicato la conduttrice. Lo scrittore ha scherzato sull’aspetto della conduttrice, fantasticando sulla presenza di un uomo nella sua vita.

Corona ha detto: “Si è fatta un lifting? La trovo molto ringiovanita nonostante questi incidenti di salute che ha avuto. Lo scopriremo qual è il suo nuovo amore“.

Fonte foto: ANSA Bianca Berlinguer è tornata in tv dopo la pausa estiva. In un siparietto con Mauro Corona ha parlato di alcuni problemi di salute

I riferimenti alla situazione sentimentale di Bianca Berlinguer sono un tipico degli interventi di Mauro Corona, che affettuosamente chiama la conduttrice “Bianchina” e non perde occasione per proporsi scherzosamente alla giornalista come compagno di vita.

Alla provocazione di martedì 3 settembre, Bianca Berlinguer ha risposto con queste parole: “Ho avuto un sacco di incidenti lievi ma impegnativi di salute. Tutto poteva venirmi in mente, tranne che farmi un lifting”. Infine: “Il nuovo amore non c’è“.

I problemi di salute

Bianca Berlinguer non ha fornito ulteriori dettagli sui suoi “incidenti di salute”, ma dalle sue parole si deduce che il percorso non sia stato facile. Nonostante ciò, la conduttrice ha mantenuto una certa compostezza preferendo procedere con la trasmissione anziché rilasciare pubbliche dichiarazioni.

L’inizio con gli errori tecnici: Al Bano al posto di Renzi

Nel corso della prima puntata di È sempre Cartabianca si sono verificati alcuni errori tecnici. La conduttrice ha annunciato gli ospiti, ma i nomi non corrispondevano ai volti che apparivano sullo schermo.

Ad esempio, ad un certo punto Bianca Berlinguer ha annunciato “il leader di Italia Viva, Matteo Renzi“, ma alle sue spalle è comparso il volto di Al Bano Carrisi.

Allo stesso modo, con l’annuncio dell’europarlamentare Lega Silvia Sardone sono arrivati i volti di Matteo Renzi e Concita De Gregorio. Tutto è tornato in sincrono quando è stato fatto il nome di Alessandro Sallusti.