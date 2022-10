Bestemmia al Grande Fratello Vip, Amaurys Perez accusato sui social: l'annuncio di Signorini

Polemiche senza fine al Grande Fratello Vip. In seguito al caos scoppiato dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia di Marco Bellavia, dai social continuano a piovere aspre critiche. E ad alimentare la bufera contro il programma questa volta è una presunta bestemmia di uno dei “vipponi”.

Secondo gli utenti di Twitter a pronunciare l’espressione ingiuriosa sarebbe stato Amaurys Perez. Nelle passate edizioni per accuse di questo tipo molti concorrenti del reality sono andati in contro alla squalifica.

La presunta bestemmia al Gf Vip 7

Non è la prima volta che il noto ex nuotatore viene accusato di aver bestemmiato. Tuttavia finora sono circolate soltanto ipotesi, senza alcuna prova certa proveniente dalle telecamere. Per questo nei suoi confronti non è stato preso alcun provvedimento.

Fonte foto: IPA Amaurys Perez durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Adesso però, dopo la puntata andata in onda giovedì 13 ottobre, le cose per il concorrente potrebbero mettersi davvero male.

Su Twitter, dove nulla sfugge agli amanti del reality, da qualche ora ha iniziato a circolare un video in cui si sentono in sottofondo le parole incriminate uscite dalla bocca di Perez.

La bestemmia sarebbe stata pronunciata in diretta mentre il suo coinquilino Luca Salatino riceveva una visita a sorpresa della madre. È proprio in quel momento che l’ex nuotatore si sarebbe lasciato sfuggire un’ingiuria.

La reazione social

Il video che potrebbe mettere nei guai Amaurys Perez ha già raccolto oltre mille like e più di 200 condivisioni.

C’è da dire che, a leggere i commenti, gli utenti di Twitter si dividono tra chi è certo di percepire chiaramente la bestemmia e chi invece ritiene che il “vippone” non abbia pronunciato nulla ai limiti del regolamento.

L’audio non è infatti particolarmente pulito e può lasciare spazio a diverse interpretazioni. “Se ascoltate bene dice altro”, si legge in uno dei tanti commenti. “Ma non è una bestemmia”, scrive un altro utente. “Palese”, “Questa è chiarissima”, “Si capisce benissimo”, si legge invece tra i tweet di accusa.

La reazione di Alfonso Signorini

La polemica sulla presunta bestemmia è venuta fuori già durante la puntata in questione. Così al termine della diretta il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini non ha potuto evitare l’argomento.

Al pubblico e ai telespettatori del reality ha spiegato che in seguito alle segnalazioni verranno adesso fatte tutte le opportune verifiche.

Nel caso in cui l’accusa nei confronti di Perez dovesse essere fondata, nella puntata di lunedì 17 ottobre potrebbero essere presi provvedimenti.