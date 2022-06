Bernie Ecclestone e la frase su Putin al centro delle polemiche: la Formula 1 si dissocia

Altra bufera orbitante attorno al mondo della Formula 1. Dopo il caos scoppiato per le frasi offensive pronunciate da Nelson Piquet e indirizzate a Lewis Hamilton, è stato Bernie Ecclestone a creare imbarazzo. Al centro delle polemiche una sua frase su Vladimir Putin. Non è la prima volta che il vecchio patron del circus si rende protagonista di esternazioni opinabili. Ora lo ha fatto elogiando lo ‘Zar’ che ha scatenato la guerra in Ucraina.

“Prenderei una pallottola per Putin”

Conversando con “Good Morning Britain” alla vigilia del Gp di Gran Bretagna a Silverstone, Ecclestone ha dichiarato di tifare per il presidente russo per quel che riguarda gli sviluppi dell’invasione dell’Ucraina.

“Sarei ancora disposto a prendermi una pallottola per lui, preferirei che non mi ferisse, ma sarei disposto a prendermela”, ha detto il 91enne, che già in passato aveva pronunciato frasi elogiative nei confronti di Putin, considerandolo una persona con grandi doti di leadership. Il Gp di Russia – cancellato dopo lo scoppio della guerra – era stato introdotto sotto la gestione dello stesso Ecclestone.

Fonte foto: ANSA Bernie Ecclestone

“Sulla guerra lui sta facendo ciò che ritiene giusto per il suo Paese, è una persona rispettabile”, ha aggiunto l’ex dirigente. E ancora, ha sostenuto che le colpe principali della guerra siano da ricondurre al premier ucraino Zelensky. Ecclestone ha poi paragonato l’invasione russa ad altre operazioni organizzate dagli Stati Uniti d’America in altri Paesi. “Amano le guerre perché devono vendere le armi”, ha chiosato.

Ecclestone sul caso Piquet: “Non voleva offendere”

Ecclestone ha anche commentato il caso Piquet. “Non voleva offendere nessuno – ha assicurato -, è il suo modo di esprimersi, lo conosco da una vita e ha fatto arrabbiare tante persone senza volerlo. La faccenda è esplosa soltanto perché è il papà della fidanzata di Verstappen”.

La Formula 1 prende le distanze da Ecclestone

Ecclestone, al momento, non ha alcun incarico operativo o legame con la Formula 1. Nonostante ciò, Liberty Media ha risposto all’ex boss attraverso un comunicato stampa: “Le sue sono opinioni personali, e sono in profondissimo contrasto con le posizioni e i valori moderni dello sport”.