Berlusconi voleva fondare un nuovo partito con Calenda: parla Sgarbi

Vittorio Sgarbi, intervistato dal quotidiano Libero, ha rivelato che Silvio Berlusconi, prima del ricovero in terapia intensiva al San Raffaele, nutriva l’intenzione di voler fondare un nuovo partito “staccato da Fratelli d’Italia e Lega“.

La rivelazione sui piani segreti di Berlusconi prima della malattia

Il politico e critico d’arte ha spiegato che il Cav gli aveva confidato di volersi occupare di più di sé e della sua salute. Il motivo è presto detto: perché consapevole che a 90 anni sarebbe stato difficile ricandidarsi. Ma non per questo pensava di lasciare la politica.

“Bè – ha dichiarato Sgarbi -, mi parlava di pensare ad una “Fondazione Forza Italia” da inserire dentro un grande nuovo Partito Repubblicano staccato da FdI e Lega. Una sorta di partito distintivo che arrivi fino a Calenda (che non può certo stare con la sinistra). Acceso da Berlusconi nel ruolo di Grande Vecchio e ispiratore. Questo mi ha detto prima del ricovero, a maggior ragione ora…”.

Fonte foto: ANSA

“Berlusconi è diventato un pezzo di patrimonio nazionale”

Per quel che invece riguarda il ricovero del leader di Forza Italia e della reazione dell’opinione pubblica, Sgarbi ha affermato che “oggi c’è la consapevolezza diffusa che Berlusconi, non tanto per la dimensione politica quanto per quella sportiva e di imprenditore, sia diventato, nel bene e nel male, un pezzo di patrimonio nazionale”.

“È come se ogni italiano vedesse in lui un pezzo di sé, qualcosa di cui essere orgogliosi, arrivo a dirti. Il cittadino lo ama come si ama Mastroianni o Tarantino”, ha aggiunto.

E ancora: “Oggi c’è, da parte di tutti, quasi un senso di rimpianto. In questo momento sono tutti intorno al suo letto: gli amici, le donne, i parenti, i figli ma è il letto di tutti gli italiani. Come se morisse un parente, un padre, un nonno. Nel caso di Andreotti, per dirti, non è stato così”.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Berlusconi

Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia da mercoledì è ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite e una leucemia mielomonocitica cronica.

Nella giornata di venerdì non sono stati diramati bollettini medici, ma da quanto emerso le condizioni di salute del Cav restano serie. Dai familiari e dagli amici più vicini al senatore trapelano però segnali di ottimismo. L’Ansa ha inoltre fatto sapere che Berlusconi avrebbe chiesto ai medici di poter tornare a casa.