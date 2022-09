Berlusconi, incendio nella sua villa di Merate: cosa è successo

Un incendio è scoppiato in una delle ville di Silvio Berlusconi a Merate, nel nuovo lussuoso quartiere nella zona di Cascina Vedù, nella giornata di sabato 3 settembre.

L’allarme

A lanciare l’allarme, stando alla ricostruzione dei fatti riferita da ‘Il Giorno’, è stato un vigilante, durante il suo consueto giro di ronda. La guardia giurata è intervenuta in seguito all’anomala attivazione del sistema di allarme e ha visto del fumo nero fuoriuscire da una delle ville che Silvio Berlusconi ha acquistato nel 2017 in società a Merate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo l’allarme lanciato dal vigilante, sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco, che in pochi minuti sono riusciti a domare l’incendio, neutralizzando ogni focolaio. La villa interessata dalle fiamme era vuota al momento del rogo.

Il progetto di Silvio Berlusconi

Anche tante altre ville dell’intero complesso residenziale di Merate sono vuote. Il leader di Forza Italia vorrebbe che all’interno di queste abitazioni andassero ad abitare i calciatori del Monza, società di calcio di Serie A di cui è presidente.

Le villette a schiera di pregio sono state progettate dall’archistar elvetica Mario Botta. Davanti a esse, Silvio Berlusconi ha realizzato una sorta di bosco urbano, grande 1.250 metri quadrati. Il numero uno di Forza Italia vorrebbe che il bosco venisse intitolato a Rosa Bossi, la mamma scomparsa il 3 febbraio del 2008 a 97 anni di età. Nel parco alberato è stata anche collocata una fontana in marmo bianco.

Le abitazioni di Silvio Berlusconi si trovano in in via Salvador Allende, vicino al centro cittadino, ma in una zona circondata dal verde, tra l’ottocentesca Villa Cornaggia (dove svettano una sequoia da record e altre piante monumentali), la storica Cascina Vedù (completamente restaurata) e la settecentesca dimora nobiliare Villa Subaglio.

Nessun commento sull’incendio da Berlusconi

Non risultano commenti pubblici di Silvio Berlusconi sulla vicenda. Le ultime dichiarazioni in ordine di tempo del leader di Forza Italia risalgono alla mattinata di domenica 4 settembre. Su ‘Facebook’, Berlusconi ha scritto: “Il reddito va riformulato, per assistere seriamente chi ha davvero bisogno. Ai giovani bisogna invece dare delle opportunità di lavoro”.