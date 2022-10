Berlusconi e la vodka: "Putin mi ha donato 20 bottiglie, abbiamo riallacciato i rapporti". Lo staff smentisce

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Silvio Berlusconi sorprende l’uditorio parlando di Vladimir Putin come fosse un caro amico ritrovato. Ma poi arriva la smentita dello staff a strettissimo giro.

Dopo giorni di trattative sui ministri, Berlusconi si trovava a Montecitorio di fronte all’assemblea dei deputati di Forza Italia riuniti per l’elezione del nuovo capogruppo, Alessandro Cattaneo.

Quel regalo di Putin a Berlusconi

A un certo punto il leader di Forza Italia si abbandona ai sentimenti: “Putin per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce”.

Le sopracciglia si alzano, i presenti si guardano in faccia.

Berlusconi prosegue: “Io l’ho conosciuto come una persona di pace e sensata. I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina”.

Porto Rotondo, 2009 – Durante una conferenza stampa la giornalista russa Natalia Melikova chiede a Vladimir Putin di confermare o smentire le voci di una sua relazione con l'ex campionessa olimpionica Alina Kabaeva. Berlusconi fa il gesto del mitra con le mani verso la giornalista.

“Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato”.

Rapporti riallacciati fra Berlusconi e Putin?

E infine la frase bomba: “Ho riallacciato i rapporti con il presidente Putin“.

Dopo pochi minuti dalla fine della riunione però arriva a tempo di record la smentita dello staff del capo di Forza Italia: una nota fa sapere che “Il presidente Berlusconi ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa”.

A specificare quando ci pensa Antonio Tajani: i fatti risalgono al 2008.

Chiarita la collocazione temporale degli eventi restano però ampi dubbi sulla postilla del Cavaliere, il quale sostiene di avere riallacciato i rapporti col presidente russo. Nessuna spiegazione è stata fornita in merito.

Berlusconi contro l’ingresso dell’Ucraina nella Nato

Berlusconi, nel suo intervento alla Camera dei deputati, avrebbe espresso anche considerazioni in merito all’ipotesi dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Ipotesi da scartare, a dire di Berlusconi, perché porterebbe alla “guerra mondiale”.