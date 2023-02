Berlusconi contro Zelensky: "Non doveva attaccare il Donbass". Dal Governo: "Appoggio convinto all'Ucraina"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

In una domenica di elezioni, con i seggi aperti in Lombardia e nel Lazio per rinnovare le cariche regionali, l’ex premier Silvio Berlusconi accende la discussione politica con delle parole al veleno nei confronti di Volodymyr Zelensky. Al Cavaliere, infatti, non è andato a genio l’incontro della presidente Meloni con il presidente ucraino e all’uscita dai seggi a Milano non ha perso tempo nel sottolinearlo.

L’attacco di Berlusconi a Zelensky

Parole, quelle dette da Berlusconi nel pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023, che metto il Governo in una posizione molto scomoda. All’uscita dal seggio dopo aver votato per le regionali lombarde a Milano, il Cavaliere ha infatti criticato la premier Meloni che ha parlato negli scorsi giorni con Zelensky.

“Io non l’avrei fatto, non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili” ha spiegato Berlusconi. Alla base dell’eventuale no al dialogo ci sarebbe la colpa di Zelensky, secondo l’ex premier, di aver tirato la corda nel Donbass.

Secondo Berlusconi, infatti, la guerra non sarebbe scoppiata se Zelensky avesse cessato “di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass“, motivo per il quale lui giudica “molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”.

Il consiglio di Berlusconi agli Usa per la pace

Nel suo intervento post voto, poi, Berlusconi si è rivolto al presidente americano Joe Biden consigliandolo per un piano di pace efficace.

“Per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli ‘è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina. Un piano Marshall 6-7-8-9mila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi” ha detto Berlusconi.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi all’uscita dal seggio per il voto alle Regionali in Lombardia

Per il Cavaliere, infatti, “soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco”.

La dura reazione del Pd

Non si è fatta attendere la reazione del Partito Democratico che, sentendo le parole del leader di Forza Italia, ha chiesto l’intervento della premier Giorgia Meloni.

“Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina?” si è chiesta la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. Per i dem, con queste parole, Berlusconi “si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”.

La nota di Palazzo Chigi dopo le parole di Berlusconi

In serata sono poi arrivate le parole del Governo, con una nota di Palazzo Chigi che ha spento subito le polemiche confermando il pieno appoggio dell’esecutivo Meloni all’Ucraina.

“Il sostegno all’Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l’Esecutivo” si legge nella nota di Palazzo Chigi.