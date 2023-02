Berlino, l’Orso d’Oro va al documentario francese “Sur l’Adamant”: per l’Italia due riconoscimenti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il documentario “Sur l’Adamant” del regista francese Nicholas Philibert ha vinto l’Orso d’Oro del 73esimo Festival di Berlino. L’Italia può gioire per i due riconoscimenti ottenuti dal regista 39enne Giacomo Abbruzzese, che con la sua opera prima “Disco Boy” si è aggiudicato l’Orso d’Argento per il Miglior contributo artistico. Inoltre, lo stesso Abbruzzese ha ricevuto nei giorni scorsi il Premio Kinéo e GCHR per i diritti umani, per la prima volta assegnato a un italiano.

A Berlino vince il documentario francese “Sur l’Adamant”

Il documentario “Sur l’Adamant” è ambientato su una chiatta della Senna, a Parigi, che funge da centro diurno per persone affette da disturbi mentali. L’Orso d’argento alla migliore interpretazione è andato alla piccola Sofia Otero per “20.000 species de abejas” della regista basca Estibaliz Urresola Solaguren.

L”Orso d’argento per il miglior regista è andato a un altro regista francese, Philippe Garrel, per il film “Le grand chariot”. L’Orso d’argento gran premio della giuria della Berlinale è andato a “Roter Himmel” (afire) del regista tedesco Christian Petzold.

Le parole del vincitore sul palco di Berlino

“Ho cercato di convertire l’immagine di persone che spesso vengono discriminate e stigmatizzate”, ha detto Nicholas Philibert leggendo alcune righe dopo aver ricevuto l’Orso d’Oro per “Sur l’Adamant”, documentario sul disagio mentale.

“Anche se non possiamo identificarci in loro – ha continuato – possiamo trovare una comune umanità, il sentimento di far parte dello stesso mondo”.

“Come sapete le persone più folli non sono quelle che pensiamo lo siano”, ha concluso il regista francese.

Il vincitore dell’Oro d’Oro Nicholas Philibert

Gli altri premi assegnati a Berlino

Ecco gli altri riconoscimenti assegnati alla Berlinale. L’Orso d’Argento alla miglior attrice non protagonista è andato all’austriaca Thea Ehre, per il film “The end of the night” del regista Christoph Hochhaeuser.

L’Orso d’Oro per il miglior cortometraggio è stato vinto dal francese “Les Chenilles” delle registe Michelle e Noel Kersewany, mentre il premio documentario della Berlinale è per “El Eco” della messicana Tatiana Huezo.

Nel corso della serata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un saluto attraverso un video.