Bergamo, salvò la padrona da un dirupo: border collie riceve Premio Fedeltà del Cane 2022

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Aveva salvato la padrona da un dirupo, per questo il cane Shiva, una bellissima border collie, ha ricevuto il Premio Fedeltà del Cane 2022.

Il salvataggio

Nel maggio 2022 la padrona, una 55enne della Bergamasca, aveva fatto preoccupare amici e parenti dal momento che nessuno l’aveva vista rientrare dalla passeggiata quotidiana.

Per questo erano subito partite le ricerche, che si concentravano maggiormente intorno al laghetto nei pressi del Monte Corno, dove la donna era stata avvistata l’ultima volta insieme al cane.

Fonte foto: iSTOCK Shiva, border collie di 9 anni, ha abbaiato per tutto il tempo per attirare i soccorsi

Il marito era riuscito a raggiungerla al telefono, ma la 55enne era in stato confusionale e dolorante, e non riusciva a far capire dove si trovasse.

Dal telefono, però, si poteva sentire il latrato di Shiva.

Così i soccorritori avevano seguito il verso dell’animale fino a raggiungere un dirupo di circa 60 metri all’interno del quale la donna era precipitata.

Shiva vince il premio Fedeltà del Cane 2022

Shiva è stata premiata in occasione del 61° trofeo Fedeltà del Cane 2022, in una cerimonia che si è tenuta a San Rocco di Camogli (Genova).

Shiva ha vegliato sulla sua padrona, ferita e in stato di choc, per tutto il tempo fino all’arrivo dei soccorsi, che ha attirato abbaiando incessantemente.

Gli altri premi

Oltre a Shiva, altri 10 cani hanno ottenuto riconoscimenti nel corso della stessa manifestazione.

Un premio è stato consegnato anche ad Andrea Cisterino, un fotografo che da sempre dedica la sua vita contro i maltrattamenti sugli animali.

Cisterino vive da 11 anni a Kiev e gestisce il rifiuto Italia KJ2, grazie al quale ha salvato 400 animali. I suoi amici a 4 zampe non sono mai rimasti soli, nemmeno con lo scoppio della guerra.

A proposito di cani eroi, ricordiamo il coraggio di Rosey, una cagnolina nera che negli Stati Uniti ha messo in fuga un uomo che aveva tentato di rapire la figlia dei suoi padroni.