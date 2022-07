Bergamo, incidente sull'A4: motociclista ferito e otto chilometri di coda nei pressi del casello

Un incidente stradale all’altezza del casello di Bergamo ha provocato lunghe code in autostrada. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 18 luglio sull’A4 e ha visto coinvolti due messi: una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in eliambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Sull’A4, a causa dell’incidente, si sono formate code lunghe fino a 8 chilometri.

La dinamica dell’incidente avvenuto sull’A4 a Bergamo

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, riportata dal sito dell’Eco di Bergamo, all’altezza del curvone nei pressi del casello autostradale dell’A4 l’auto avrebbe sbandato finendo contro la moto. I

l mezzo è finito nella corsia opposta, fortunatamente quando non sopraggiungeva nessuno, ma per il motociclista le conseguenze sono state piuttosto serie. Il bilancio finale è di tre persone ferite, compresi i due occupanti dell’automobile.

Otto chilometri di coda in autostrada

Dopo lo schianto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell’ordine. Per soccorrere i feriti e per effettuare i rilievi l’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora in entrambe le direzioni.

Poco dopo si sono formate lunghe code, fino a otto chilometri, con pesantissimi rallentamenti. Alle 17,20 circa la corsia in direzione Venezia è stata riaperta.

Ore 17:23 18/07/2022

⭕️ #autostradaA4 MILANO-BRESCIA️ ➡️ Brescia#trattochiuso per incidente tra Allacciamento A4/A58 e Cavenago

Entrata consigliata verso Brescia: Castegnato

Uscita consigliata provenendo da Milano: Allacciamento A4/A58#aspilombardia #myway pic.twitter.com/J7QX5NUHlZ — My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) July 18, 2022

Poco prima delle 19 anche la corsia in direzione Milano è tornata libera, ma alle 20 il bollettino autostradale parlava ancora di circa 7 chilometri di coda.

Altro incidente a Bergamo, traffico in tilt

A rendere ancora più complicata la giornata per gli automobilisti che transitavano nei pressi di Bergamo è stato anche un altro incidete.

Questa volta si è trattato di uno scontro senza feriti, ma che ha comunque provocato rallentamenti e code. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Seriate e ha provocato lunghe code sull’asse interurbano.