Berceto, sindaco si consegna in caserma per alto tradimento alla Costituzione: il gesto di Luigi Lucchi

Luigi Lucchi, sindaco di Berceto (provincia di Parma), si è autodenunciato ai carabinieri per alto tradimento alla Costituzione. Il primi cittadino del Parmense, secondo quanto riferito da La Repubblica, si è presentato di sua spontanea volontà in caserma, fornendo all’Arma un documento di denuncia.

L’autodenuncia del sindaco

Lucchi, 67 anni e al terzo mandato da sindaco di Berceto, si è presentato alla caserma dei carabinieri del suo paese autoaccusandosi di alto tradimento alla Costituzione. Il primo cittadino, sedutosi davanti ai carabinieri, ha sottolineato le motivazioni che lo hanno portato a presentarsi in caserma.

Secondo Lucchi, infatti, le modifiche apportate nel corso degli anni al testo originario della Costituzione, firmato il 27 dicembre del 1947, “dimostrano, ogni giorno, il danno che viene arrecato soprattutto alle persone più deboli, più umili e analogamente ai territori più poveri ed emarginati”. Come sindaco del paese Lucchi ha spiegato di aver provato in tanti modi a difendere la Costituzione “ma ho sempre trovato mura di gomma impenetrabili”.

“Mi scuso, per questo gesto, con i carabinieri e anche la Procura della Repubblica, nel coinvolgerli in un’azione squisitamente politica. Non ho trovato altre alternative” ha spiegato ai carabinieri.

Alto tradimento alla Costituzione, cos’è

Ma cos’è l’alto tradimento alla Costituzione? Si tratta di uno dei due reati, insieme all’attentato alla Costituzione, per i quali si è punibili per delitti contro la personalità dello Stato. Secondo l’articolo 90 della Costituzione, se l’alto tradimento è commesso nell’esercizio delle funzioni, è riconosciuta la responsabilità penale del Presidente della Repubblica.

Il delitto di alto tradimento sarebbe indicato come un reato di principio, da cui derivano, perché in esso già contenute, le fattispecie particolari penali, regolanti le situazioni specifiche dell’attività illecita presidenziale. La pena prevista in astratto oscilla dalla pena minima prevista per i delitti dalle leggi penali vigenti al momento del fatto fino alla pena massima, ovvero l’ergastolo. La competenza a giudicare i reati di tradimento spetta ai tribunali militari.

Luigi Lucchi, il sindaco delle iniziative sui generis

Lucchi, classe 1955, è al terzo mandato da sindaco di Berceto, carica che terminerà nel 2024. La sua figura è ben nota nel Parmense in quanto, come riferito da La Repubblica, non è nuovo a iniziative sui generi. Ha voluto il gemellaggio con gli indiani Lakota Sioux, mentre nel 2016 celebrò il funerale di Paperon de’ Paperoni, con tanto di tomba nella cripta del Municipio, per denunciare “la fine del capitalismo romantico” e dire no ai “super ricchi del mondo che detengono il 99% della ricchezza mondiale.

Nel 2013, in occasione di una protesta contro la Tares, aveva annunciato di volersi presentare in mutande al Quirinale, salvo poi ripensarci.