Beppe Grillo punta Di Battista, l'incontro con la portavoce del Garante del M5S: l'annuncio dell'ex deputato

Nella faida tra il fondatore e il presidente del M5s viene di nuovo tirato in ballo uno dei padri nobili del Movimento: Alessandro Di Battista. Mentre da settimane va in scena lo scontro totale in vista dell’assemblea costituente dei pentastellati, Beppe Grillo sarebbe tornato a chiamare in causa l’ex deputato, per convincerlo a rientrare in gioco e a schierarsi dalla sa parte.

L’incontro con Di Battista

Di Battista sarebbe stato contattato per conto di Beppe Grillo dal braccio destro del fondatore del M5s, Nina Monti, incaricata di tirare per la giacchetta l’ormai attivista e scrittore, uno dei volti di punta del Movimento della prima ora, ma tra i primi ad essere uscito dalla politica.

L’incontro con la portavoce del garante è stato immortalato nelle immagini pubblicate da Dagospia, scattate a inizio settembre in zona Ponte Milvio a Roma, forse in preparazione dell’arrivo nella Capitale dello steso Grillo per architettare la strategia anti-Conte.

Fonte foto: ANSA

L’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista

La risposta a Beppe Grillo

La risposta data a Nina Monti da Di Battista, tirato in ballo anche questa volta per mobilitare la base nei momenti di crisi del M5s, è stata rivelata pubblicamente dallo stesso ex deputato ed è sempre la stessa: no grazie.

“Non mi interessano le questioni interne di un partito che ho lasciato tre anni fa per ragioni politiche” ha ribadito al Corriere della Sera.

“Si tratta di quello che ho detto anche a Nina Monti, che mi ha chiesto gentilmente un incontro” ha sottolineato commentando così le foto che lo vedono in compagnia della consigliera di Grillo.

I temi della Costituente M5s

Mentre Grillo è impegnato nelle grandi manovre della sua campagna di reclutamento, Giuseppe Conte avanti il percorso di avvicinamento della Costituente del M5s e rende noti i risultati della votazione sottoposta agli iscritti sui temi da affrontare in assemblea, una delle questioni al centro della guerra aperta tra Conte e Grillo.

“Le priorità dell’Assemblea costituente le avete decise voi”, ha detto il presidente del M5s in un video diffuso sui social, con il quale ha annunciato le scelte di attivisti e simpatizzanti sugli argomenti da discutere nella seconda fase del processo.

“Avete espresso preferenze in tantissimi, abbiamo raccolto oltre 153mila su 20 temi. Ne avete selezionato dodici, ci sono anche alcuni temi come il cambiamento delle regole organizzative per rendere più incisiva l’azione del Movimento 5 stelle sui territori” ha spiegato Conte, precisando che “tutto questo è stato certificato da società indipendenti, e adesso ci approntiamo a effettuare il sorteggio dei 300 iscritti che saranno protagonisti diretti, assieme a tutto il resto della comunità, della fase due, quella del confronto liberativo”.