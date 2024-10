Beppe Grillo non vota per elezioni in Liguria e sgambetta Conte e il M5s dopo la rottura: perché si è astenuto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Beppe Grillo ha deciso di non recarsi alle urne per le elezioni in Liguria, la sua Regione. Nonostante lo attendessero al seggio, Grillo non ha lasciato la sua villa sulle colline di Sant’Ilario, rendendosi “simbolicamente assente” non solo come leader politico, ma anche come semplice elettore.

Grillo non ha votato

L’assenza di Beppe Grillo è stata confermata dalla presidente di seggio, che lo attendeva all’Istituto agrario Bernardo Massano di Genova. Grillo si è così unito al 54,04% di liguri che hanno scelto di non votare (o che non hanno potuto votare).

Grillo, già critico verso il percorso intrapreso dal Movimento, ha espresso con chiarezza il suo distacco in un recente video pubblicato sul suo blog, intitolato “Movimento compostabile”.

Fonte foto: ANSA In foto Beppe Grillo e Giuseppe Conte

In questa clip, Grillo ha dichiarato: “Ormai il M5S non esiste più”, una frase che suona come un colpo finale per un partito che lui stesso ha definito in dissoluzione.

Cosa c’entra Conte e il M5S

Le tensioni con Giuseppe Conte, che attualmente guida il M5S, hanno contribuito a questa mossa. Conte, infatti, ha deciso di interrompere il contratto da 300mila euro che legava Grillo al Movimento come consulente per la comunicazione, una scelta che ha segnato una separazione netta.

Nel suo video, Grillo ha attaccato l’ex premier con parole ironiche, paragonandolo al “mago di Oz” e augurandogli, in tono caustico, di raggiungere “anche l’8%” con un partito a sua immagine e somiglianza.

Conte, da parte sua, ha risposto affermando che “un padre non può uccidere il proprio figlio”, un commento che esprime la delusione per la distanza sempre più marcata tra lui e Grillo.

Chi ha vinto in Liguria?

Le elezioni in Liguria per il momento vedono prevalere il candidato di centrodestra Marco Bucci, che ha raggiunto il 48,2% dei voti, superando di poco Andrea Orlando, esponente del centrosinistra, che ha ottenuto il 48%.

I dati, aggiornati dal Viminale, confermano una competizione serrata tra i due principali contendenti, lasciando agli altri candidati una piccola fetta di voti complessivi.

Tra questi, Nicola Morra, storico rappresentante del Movimento 5 Stelle e candidato con la lista Uniti per la Costituzione, ha raccolto lo 0,9%. Anche altri candidati minori, tra cui Nicola Rollando e Francesco Toscano, hanno ottenuto risultati marginali, attestandosi rispettivamente allo 0,9% e 0,8%.