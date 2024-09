Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte: "Vuole farmi fuori dal M5S", la replica dell'ex presidente del Consiglio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scintille nel Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte, accusandolo di aver organizzato la costituente soltanto per “Farlo fuori” dal partito. Dura la replica dagli ambienti del M5S vicini all’ex presidente del Consiglio: “Finto vittimismo”.

L’attacco di Beppe Grillo a Conte

Si acuisce ulteriormente lo scontro tra Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, e il leader del partito Giuseppe Conte, in procinto di avviare un processo costituente per riformare le regole del Movimento.

“È una farsa per farmi fuori” avrebbe detto il comico stando a quanto riporta il quotidiano la Repubblica, che ha raccolto le impressioni degli ambienti più vicini al garante del Movimento 5 Stelle.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Conte con i leader del centrosinistra

“Beppe è sempre stato per la pace e si è affidato a tutti coloro che hanno sposato i principi di un movimento rivoluzionario” fanno sapere persone vicine a Grillo, che di recente ha incassato il supporto di Virginia Raggi.

La risposta del Movimento 5 Stelle

Dura la replica da parte degli ambienti del Movimento 5 Stelle più vicini a Giuseppe Conte: “Si fa scrivere lettere dagli avvocati per intralciare il processo costituente dall’altro si lamenta delle risposte a tono che le sue diffide sollecitano” si dice di Grillo.

“Prova malamente ad affossare in anticipo qualsiasi risultato dell’assemblea costituente. E poi una volta arrivata la risposta del Movimento si lamenta inondando tutte le agenzie di finto vittimismo” continuano le stesse fonti in riferimento all’atteggiamento del garante.

Giuseppe Conte ha già avviato il processo costituente per cambiare lo statuto del Movimento 5 Stelle. L’assemblea prenderà il via il 4 ottobre data in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Movimento.

Il “Patto della Birra” con Schlein

Conte intanto prosegue il suo avvicinamento a Elly Schlein per la formazione, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra, di una piattaforma che possa rivaleggiare a livello di voti con in centrodestra di Giorgia Meloni.

Durante la festa “Terra!” dei due partiti alla sinistra del Pd, che continuano il loro percorso insieme dopo il successo alle europee, i due leader dei maggiori azionisti del centrosinistra hanno continuato a lavorare per un avvicinamento.

Restano però diversi nodi irrisolti, dalla disponibilità ad accogliere anche Renzi nel “Campo Largo” alle divergenze sulla politica estera, in particolare sul tema della guerra in Ucraina e dell’atteggiamento nei confronti di Donald Trump.