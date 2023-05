Beppe Convertini operato dopo un brutto incidente in moto: "Faccia completamente distrutta"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Brutto incidente in moto per Beppe Convertini: a renderlo noto è stato lo stesso conduttore di ‘Linea verde’ sui suoi canali social.

Il messaggio di Beppe Convertini sui social

Il post social di Beppe Convertini si apre così: “Buongiorno amiche e amici , come va? Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada, ma grazie al dott. Scopelliti e al personale del San Filippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!”.

L’attore e conduttore Rai ha poi aggiunto: “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura, naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto, il senso del dovere. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea verde la domenica su Rai1, uno spot e tanti altri lavori”.

La chiosa finale del post pubblicato da Beppe Convertini: “Ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato. In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto, almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso. La terapia più importante assieme alla preghiera”.

Quando e dove è avvenuto l’incidente

Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, l’incidente stradale che ha visto protagonista Beppe Convertini è avvenuto qualche settimana fa a Roma.

Chi è Beppe Convertini

Giuseppe Convertini, detto Beppe, è nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio del 1971. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il via nel 1987, con la partecipazione a due edizioni del Festival della Valle D’Itria nella sua città natale. Nel 1989, contemporaneamente agli studi universitari, ha intrapreso la carriera di modello.

Nel 1994 ha debuttato al cinema, nel film ‘Belle al bar’, e in tv, al ‘Festivalbar’. Negli anni Duemila ha interpretato il personaggio di Giulio Stocchi nella soap opera ‘Vivere’, trasmessa da Canale 5.

Negli anni successivi si è alternato tra teatro, cinema e tv (nel ruolo di attore e conduttore televisivo). Attualmente conduce ‘Linea verde’ su Rai1.