Benno Neumair in aula, nessun pentimento sull'omicidio dei genitori e risposte ad alta voce ai giudici

Il 32enne Benno Neumair, reo confesso dell’omicidio dei genitori, è comparso per la prima volta in aula. Davanti ai giudici della Corte d’Assise di Bolzano il giovane ha rilasciato una deposizione lucida, caratterizzata da alcuni scatti d’ira e soprattutto da un cambiamento della versione iniziale. Ora Benno Neumair sostiene di non aver mai pianificato l’omicidio dei genitori, Laura Perselli e Peter Numair. In aula era presente anche la sorella di Benno, Madè.

Benno Neumair richiamato dal presidente della Corte

Il giovane ha rilasciato una deposizione ai giudici per dire che il duplice omicidio del 4 gennaio 2021 non era stato pianificato, ma sarebbe stato frutto di uno scatto d’ira seguito a un litigio.

Nel corso della deposizione, soprattutto in occasione delle domande poste dagli avvocati, Benno Neumair si è dimostrato insofferente e ha risposto alzando la voce al punto da essere richiamato per due volte dal presidente della Corte, Carlo Busato.

Le parole di Benno Neumair: “Ho rimosso tutto”

“Ho fatto di tutto per non ricordare ciò che accadde quel giorno”, ha detto ai giudici Benno Neumair. Tuttavia, in un passaggio ha ammesso di aver messo in scena un depistaggio, quando fornì agli inquirenti una giacca di suo padre per farla annusare ai cani molecolari.

In realtà quella giacca era stata lavata e poi indossata da una sua amica. Il giovane non ha risposto alle domande del pubblico ministero sulle modalità dell’omicidio.

La ricostruzione del duplice omicidio

Benno Neumair si è limitato a ricostruire quanto accaduto prima del delitto: l’incontro con Martina, il McDonald’s e poi una discussione con i genitori ai quali aveva lasciato il cane.

Il 32enne ha reagito con rabbia alla domanda relativa all’eventuale utilizzo di sostanze dopanti. Finora la ricostruzione degli omicidi è stata fatta solo sulla base della confessione dello stesso Benno Neumair.

Il grave conflitto tra Benno Neumair e il padre

A differenza di quanto sostenuto nella nuova deposizione, secondo i periti della Procura Benno Neumair non avrebbe mai perso la lucidità. La madre, Laura Perselli, sarebbe stata uccisa allo scopo di eliminare l’unica testimone del delitto.

All’origine dell’uccisione di Peter Neumair ci sarebbe il grave conflitto tra Benno e il padre.