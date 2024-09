Benjamin Mascolo e l'autismo, la rivelazione del cantante del duo Benji e Fede: i messaggi dei fan sui social

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cantante Benjamin Mascolo, noto per il duo Benji & Fede, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di autismo ad “alto funzionamento”. Con un post sui social, ha condiviso il suo percorso, suscitando una vasta reazione da parte dei fan che hanno espresso solidarietà e affetto.

La diagnosi di autismo

Benjamin Mascolo ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di autismo ad “alto funzionamento” durante l’estate. Dopo mesi di test e visite, accompagnato dalla moglie Greta Cuoghi, il cantante ha finalmente avuto delle risposte.

La diagnosi è stata un momento di svolta per lui, che per anni ha detto di essersi sentito diverso.

Benjamin mascolo ha scelto una foto da bambino per raccontarsi sui social

Benjamin ha parlato apertamente delle sue difficoltà quotidiane e della sensazione di sentirsi “danneggiato”, spiegando come questa scoperta abbia portato una nuova consapevolezza nella sua vita.

Cosa ha scritto sul social

Nel suo post su Instagram, Mascolo ha condiviso le sue riflessioni più intime. Ha citato il ritornello della sua canzone preferita, “Iris”: “Non voglio che il mondo mi veda, perché non penso che capirebbero“.

Ha descritto la sua esperienza di vita, dalla difficoltà di scegliere in un menù al bisogno di organizzare i suoi vestiti in modo specifico. Benjamin ha spiegato come per anni abbia vissuto alti e bassi, inclusa una dipendenza da sostanze, fino a quando non ha deciso di cercare aiuto.

“Il dottor Rosso dice che nella diagnosi c’è già un piccolo effetto curativo, e io ci credo”, ha scritto, sottolineando l’importanza di questa nuova consapevolezza.

I commenti dei fan

La rivelazione di Benjamin di essere una persona autistica ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Molti fan hanno espresso il loro supporto e affetto, condividendo anche le proprie esperienze personali.

Alcuni hanno parlato del “coraggio necessario per chiedere aiuto” e di come la diagnosi rappresenti un passo verso la guarigione (n.d.r l’autismo non è una malattia e di conseguenza non c’è una ‘cura’). Un fan ha scritto: “Ci vuole coraggio a chiedere aiuto, deve arrivare il momento che ti scatta quella cosa dentro”. Altri hanno sottolineato quanto Benjamin sia speciale per loro, lodandolo per aver condiviso una parte così intima della sua vita.

“Non sei mai stato solo Ben, e mai lo sarai”, ha commentato un altro fan. La comunità si è stretta attorno al cantante, facendo sentire la sua vicinanza in questo momento.