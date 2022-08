Belluno, crollo sul monte Pelmo: scattano i soccorsi sulle Dolomiti di Val di Zoldo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una grande nuova di fumo si è sollevata in Val Fiorentina e in Val di Zoldo, in provincia di Belluno, a causa di un crollo sulla parete ovest del monte Pelmo. Come riportato dal il Gazzettino la frana dalla parte sommitale della montagna nelle Dolomiti, osservata dai comuni di Selva di Cadore e di Val di Zoldo, non sembra aver provocato vittime o feriti.

Crollo sul monte Pelmo: i soccorsi

Il crollo è avvenuto intorno alle 7.30 di oggi. Da valle sono scattati i soccorsi per assicurarsi che non ci siano persone coinvolte nel distacco di detriti dalla montagna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Bellunese e l’elicottero Drago di Venezia per perlustrare la situazione in quota.

Al momento non sono stati segnalati né feriti né dispersi: gli escursionisti che dovevano partire per i rifugi, al momento del distacco, dovevano ancora mettersi in cammino.

Fonte foto: ANSA Le immagini delle attività di sorvolo del monte Pelmo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Crolli sulle Dolomiti

Il crollo segue di qualche giorno un altro enorme distacco di detriti ripreso in un video sulle Dolomiti del Sud Tirolo. In quel caso la caduta di massi e la grande quantità di polvere che si è sollevata hanno riguardato le montagne in Val Fiscalina, sopra il Comune di Sesto, in Alto Adige.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il crollo non ha riguardato sentieri e non ci sono state vittime. L’allarme è rientrato poco dopo.